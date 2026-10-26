Ventimiglia, mozione sulle violenze a Milano: via libera unanime, ma in Consiglio è polemica politica

Il documento esprime una ferma condanna degli scontri, delle aggressioni e degli atti vandalici che hanno coinvolto gli operatori delle forze dell’ordine, provocando anche diversi feriti

Ventimiglia. Approvata all’unanimità, ma al termine di una lunga discussione segnata da polemiche politiche. Il Consiglio comunale di Ventimiglia ha dato il via libera alla mozione di solidarietà alle forze dell’ordine e di condanna degli episodi di violenza e vandalismo verificatisi il 17 ottobre a Milano e in altre città italiane. Un documento condiviso da tutti i gruppi consiliari, ma sul quale non sono mancate le divergenze, in particolare dopo gli interventi del Pd e le considerazioni del sindaco Flavio Di Muro.

La mozione, presentata da Gabriele Amarella a nome del gruppo Forza Italia e successivamente sottoscritta da tutte le forze politiche presenti in aula, è stata approvata con un emendamento presentato dalla consigliera Vera Nesci (Pd), che ha sottolineato la necessità di tradurre in azioni concrete la solidarietà espressa alle forze dell’ordine, attraverso lo stanziamento di maggiori risorse economiche.

Il documento esprime una ferma condanna degli scontri, delle aggressioni e degli atti vandalici che hanno coinvolto gli operatori delle forze dell’ordine, provocando anche diversi feriti. Viene ribadito il valore del servizio svolto quotidianamente da donne e uomini in divisa a tutela della sicurezza pubblica, del rispetto della legge e dei diritti dei cittadini.

La mozione sottolinea inoltre la necessità di distinguere le manifestazioni pacifiche, espressione di un diritto costituzionalmente garantito, dai comportamenti violenti e vandalici. «La protesta, anche quando è forte e critica nei confronti delle istituzioni, è legittima se si svolge nel rispetto della legge e dei diritti altrui», si legge nel documento, che esclude la possibilità di considerare violenza, vandalismo e intimidazione forme accettabili di dissenso.

Tra i punti affrontati anche i danni arrecati agli spazi pubblici, agli arredi urbani e alle attività commerciali, con conseguenze che ricadono sull’intera comunità, compresi cittadini ed esercenti estranei alle ragioni della protesta. Viene inoltre richiamata l’attenzione sulla presenza di giovanissimi, anche minorenni, in contesti caratterizzati da scontri e violenza.

Nonostante la condivisione del testo, il dibattito in aula si è progressivamente acceso. A intervenire con toni critici è stato il sindaco Flavio Di Muro, che si aspettava una discussione più distesa e meno condizionata dalle contrapposizioni politiche.

«Mi aspettavo una discussione molto più pacata e condivisa su quanto avvenuto a Milano, ma anche in quest’aula il Pd non rinuncia alla sua ambiguità. Non si può esprimere solidarietà alle forze dell’ordine e subito dopo ricordare i motivi della protesta. È svilire lo stesso argomento della mozione. Come in ogni situazione, il Pd fa i suoi distinguo», ha dichiarato il primo cittadino.

Di Muro ha quindi ribadito la distinzione tra il diritto a manifestare e le responsabilità di chi si rende protagonista di episodi violenti. «La libertà di manifestare è sacrosanta. Non ho mai visto in questi tanti anni che fanno politica un organizzatore di cortei che allontani questa parte più violenta, bisognerebbe isolare queste frange estremiste», ha aggiunto.

Dal canto suo, la consigliera Vera Nesci ha motivato la posizione del Pd richiamando anche le difficoltà sociali ed economiche che possono spingere le persone a scendere in piazza. «Diamo solidarietà alle forze dell’ordine, ma pensiamo anche alle famiglie che si trovano in difficoltà economica e non hanno altro modo che manifestare per far capire il proprio disagio», ha affermato, sostenendo così la necessità di tenere insieme la condanna della violenza e l’attenzione alle ragioni del dissenso.

Più critico sulla durata e sull’impostazione del confronto è stato il consigliere Gabriele Sismondini, che ha invitato l’aula a riportare l’attenzione sulle questioni cittadine. «Sono quaranta minuti che parliamo di manifestazioni avvenute a Milano, Torino e non qua. Cerchiamo di occuparci dei problemi di Ventimiglia», ha detto.

Al termine del confronto, la mozione è stata comunque approvata all’unanimità, dopo essere stata sottoscritta dai capigruppo.