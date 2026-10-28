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Ventimiglia, migrante ferito nel greto del Roja: è caccia agli aggressori
Alcuni residenti avrebbero allertato la polizia dopo aver visto persone armate di bastoni aggirarsi nel vicino parcheggio
Ventimiglia. Imponente dispiegamento di forze dell’ordine in serata nel greto del fiume Roja, all’altezza di via Tenda, a Ventimiglia, a seguito dell’aggressione ai danni di un migrante, trasportato all’ospedale Borea di Sanremo in codice giallo di media gravità per le ferite riportate.
Alcuni residenti avrebbero allertato la polizia dopo aver visto persone armate di bastoni aggirarsi nel vicino parcheggio e sentito le urla di richiesta di aiuto del ferito. A quel punto è scattata una vera e propria caccia all’uomo, con diverse pattuglie del commissariato cittadino e gazzelle dei carabinieri impegnati nella ricerca dei presunti aggressori.
Al momento non si hanno altre notizie.