Ventimiglia, migrante ferito nel greto del Roja: è caccia agli aggressori

Alcuni residenti avrebbero allertato la polizia dopo aver visto persone armate di bastoni aggirarsi nel vicino parcheggio e sentito le urla di richiesta di aiuto del ferito. A quel punto è scattata una vera e propria caccia all’uomo, con diverse pattuglie del commissariato cittadino e gazzelle dei carabinieri impegnati nella ricerca dei presunti aggressori.