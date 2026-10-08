Ventimiglia, mezzo milione per mettere in sicurezza il cavalcaferrovia di Nervia

Ventimiglia. Quasi mezzo milione di euro per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza del cavalcaferrovia di Nervia, una delle principali infrastrutture viarie di collegamento tra Ventimiglia e il resto del comprensorio intemelio.

La giunta comunale ha approvato la convenzione con Rete Ferroviaria Italiana per la progettazione e la realizzazione dell’intervento, che sarà eseguito direttamente da Rfi e finanziato dal Comune di Ventimiglia. Il costo complessivo ammonta a 495mila euro, dei quali 211.365 euro risultano già impegnati nell’annualità 2026.

L’intervento nasce dalle verifiche effettuate dall’amministrazione comunale insieme a Rfi, che hanno evidenziato condizioni di degrado in diverse componenti della struttura. Le principali criticità riguardano traversi, soletta e alcune porzioni delle travi, dove sono stati rilevati fenomeni di scopertura e corrosione delle armature. L’obiettivo è procedere al ripristino conservativo delle parti ammalorate e migliorare la durabilità complessiva dell’opera. La prima fase dei lavori prevede in particolare il ripristino dell’intradosso dei marciapiedi laterali e delle travi della campata centrale, oltre alla rimozione e sostituzione dei parapetti laterali e alla demolizione e ricostruzione dei relativi cordoli.

A spiegare la scelta di affidare direttamente a Rfi progettazione ed esecuzione dell’intervento è il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Marco Agosta. «La scelta è legata alla particolare complessità dell’intervento, che interessa una struttura sovrastante la linea ferroviaria e richiede il coordinamento delle interruzioni della circolazione dei treni e della disalimentazione delle linee elettriche. Seguiremo attentamente l’evoluzione del cantiere, al fine di minimizzare quanto più possibile le interferenze sulla circolazione viaria e ferroviaria». Il cavalcaferrovia rappresenta infatti un punto particolarmente delicato sia per la viabilità stradale sia per quella ferroviaria, circostanza che ha richiesto un lungo approfondimento tecnico prima di arrivare alla definizione della convenzione.

«Siamo di fronte a un intervento importante e necessario su una delle infrastrutture viarie principali della nostra città – dichiara il sindaco Flavio Di Muro –. Abbiamo scelto di procedere insieme a Rfi proprio per affrontare nel modo più efficace una situazione tecnicamente complessa. L’obiettivo è intervenire tempestivamente sulla struttura, preservandone la funzionalità e la sicurezza e programmando i lavori in modo da ridurre il più possibile i disagi».

Il primo cittadino rivendica inoltre il risultato raggiunto dall’amministrazione e inserisce l’intervento all’interno del più ampio disegno di trasformazione del quartiere di Nervia. «È stato necessario un lungo lavoro di studio e di approfondimento tecnico, condotto con la massima attenzione e prudenza – prosegue Di Muro –. Parliamo dell’arteria viaria principale di collegamento tra Ventimiglia e il resto del comprensorio intemelio». La messa in sicurezza del cavalcaferrovia viene così collegata agli altri interventi destinati a cambiare il volto della zona, dalla valorizzazione dell’area archeologica alla riconversione dell’ex ospedale Santo Spirito, fino alla futura realizzazione del Campus.