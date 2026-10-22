Ventimiglia, inaugurata la nuova casa della comunità: da oggi aperto anche il camminamento pedonale

Ventimiglia. E’ stata inaugurata stamane, a due anni dall’inizio dei lavori effettuati dall’impresa Marino di Coldirodi, la nuova casa della comunità di Ventimiglia. Operativo da diversi mesi, “palazzo Eiffel” è ora completamente restituito alla cittadinanza, con l’apertura anche del collegamento pedonale dal primo binario della stazione fino all’ingresso della struttura.

«Sono veramente contento perché questa Casa della Comunità era una scommessa – ha dichiarato l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò -. Fin dall’inizio c’erano molte perplessità sulle tempistiche e quant’altro. Devo dire che è stato fatto un lavoro enorme in tempi rapidi, nonostante l’inizio del cantiere che era un po’ problematico per tante criticità. Siamo qui oggi a inaugurarlo, anche se in realtà è già funzionante da qualche mese e ha già fatto migliaia di accessi». «La popolazione è contenta, è un presidio del territorio fondamentale – ha aggiunto l’assessore – Ormai i cittadini hanno capito, e stanno capendo ogni giorno sempre di più, qual è il ruolo delle case della comunità. Dove trovano certamente quello che già in parte c’era prima, cioè gli specialisti ambulatoriali, ma trovano anche tutta una serie di servizi. Quello più importante, la novità, è il medico di medicina generale che è presente in modo costante, H24, sette giorni su sette, ad accesso diretto, che significa senza appuntamento: per cui il cittadino per problematiche di salute, piccoli sintomi, piccoli disturbi di entità lieve e che magari non riesce a trovare il suo medico di famiglia perché è impegnato in altre visite, può venire qui e ricevere una risposta immediata».

«Inauguriamo l’intera struttura e anche le opere pubbliche connesse, volute dall’amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco Flavio Di Muro -. Quello che importa è verificare, ancora una volta in questa città, è che la sinergia istituzionale MIT, RFI, Regione, ASL, Comune di Ventiniglia dà risultati concreti. Fra tutte le inaugurazioni questa è quella più sentita perché parliamo di servizi sanitari, servizi essenziali alla persona, alle fasce più deboli, per i ventimigliesi e per tutto il comprensorio intemelio». Il sindaco ha sottolineato l’importanza della struttura e delle opere connesse anche dal punto di vista della riqualificazione di «un quartiere come questo che era dimenticato da tempo».

«È una bellissima giornata, importante per il territorio, lo dico sia da vicepresidente dell Ordine dei Medici e Odontoiatri della provincia d’Imperia, sia come medico di base e sia come medico che ha lavorato tanti anni su questo territorio con le cure palliative – ha dichiarato la dottoressa Barbara Bonino, vicepresidente dell’Ordine dei Medici di Imperia -. La città di Ventimiglia è la prima a partire e ci auguriamo di avere, nel distretto di Ventimiglia, come a Sanremo, magari in futuro due case della comunità».

«Anche per quanto mi riguarda è un giorno di festa perché da sindaco la mia amministrazione aveva già individuato questo posto in collaborazione con le Ferrovie dello Stato per realizzare il Palazzo della Salute – ha detto l’ex sindaco e consigliere di minoranza Gaetano Scullino -. E’ stato un inizio un po’ burrascoso, poi pian pianino abbiamo trovato una soluzione sia per questo locale sia per gli altri tre parcheggi che le ferrovie ci hanno assegnato in anticipo degli scomputi degli oneri per quanto riguarda l’area delle ferrovie».