Ventimiglia, immigrazione e zona di confine: la Croce Rossa ripercorre gli anni dell’emergenza

Ventimiglia. Un luogo simbolo dell’accoglienza a Ventimiglia torna a interrogarsi sul fenomeno migratorio e sulle trasformazioni che ha attraversato la città di confine. Sarà la sede della Croce Rossa Italiana di via Dante Alighieri a ospitare, martedì 13 ottobre alle 18, l’incontro dal titolo “Immigrazione e zona di confine – Ci sono luoghi dove tutto arriva e niente se ne va intatto”, organizzato in occasione della presentazione del libro “Chi resta mentre il mondo scappa” di Daniela Tagliafico, giornalista e scrittrice.

Un appuntamento che assume un significato particolare proprio a Ventimiglia, città che per anni è stata uno dei principali punti di passaggio della rotta migratoria verso la Francia e che, nella fase più acuta dell’emergenza, ha visto la presenza contemporanea di centinaia e, più complessivamente, di migliaia di persone in transito.

A confrontarsi sul tema saranno Luca Bracco, presidente della Croce Rossa Italiana della Liguria, Enrico Ioculano, già sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere regionale in quota Pd, e don Rito Alvarez, responsabile dell’associazione Angeli della Pace, attivissimo nell’accoglienza dei migranti alle Gianchette. A moderare l’incontro sarà il professor Teodoro Panetta, docente di Lettere.

La presenza di Ioculano riporta inevitabilmente al periodo in cui Ventimiglia si trovò al centro della cosiddetta emergenza migranti. Fu proprio durante gli anni della sua amministrazione che la città dovette affrontare uno dei momenti più difficili della sua storia recente, con il confine francese trasformato in una delle principali destinazioni per migliaia di migranti arrivati dall’Africa e dal Medio Oriente.

In quel contesto la Croce Rossa ebbe un ruolo centrale nell’accoglienza. Il Campo Roja, allestito nell’ex parco ferroviario e operativo dal luglio 2016, fu affidato alla gestione della Croce Rossa Italiana. La struttura, inizialmente progettata per 180 persone, venne progressivamente ampliata per fare fronte all’aumento delle presenze. Nel momento di maggiore affluenza arrivò a ospitare oltre 750 migranti.

I numeri raccontano la dimensione di quella fase. Nel luglio 2017 la Croce Rossa riferiva di quasi 6 mila persone transitate dal Campo Roja dall’apertura della struttura, mentre nello stesso periodo gli ospiti presenti contemporaneamente erano oltre 500, ben oltre la capienza inizialmente prevista.

La struttura rappresentò quindi uno dei principali punti di riferimento per chi arrivava a Ventimiglia con l’obiettivo di oltrepassare il confine. Un fenomeno che coinvolse profondamente anche la città, con presenze nelle strade, alla stazione, lungo il fiume e nelle aree di confine, oltre al sistema di accoglienza messo in piedi da istituzioni, Croce Rossa, Caritas e associazioni.

Nel 2017 erano già oltre 13 mila le persone passate dal Campo Roja, mentre altre 15 mila erano state accolte nell’area delle Gianchette, dove all’epoca il parroco era don Rito.

Quella stagione avrebbe lasciato un segno profondo nella città e nella stessa attività della Croce Rossa, chiamata a gestire quotidianamente un’affluenza che andava ben oltre le dimensioni ordinarie dell’accoglienza. Il Campo Roja è rimasto operativo fino all’estate del 2020, quando vennero trasferiti gli ultimi 30 ospiti.

Ed è proprio questa esperienza, maturata negli anni in cui Ventimiglia si trovò a gestire una vera emergenza umanitaria e sociale, a dare un particolare valore all’incontro del 13 ottobre. Non soltanto una presentazione letteraria, dunque, ma anche un’occasione per rileggere attraverso le testimonianze di chi quella stagione l’ha vissuta direttamente il rapporto tra migrazione, accoglienza, confine e comunità locale.

Il libro di Daniela Tagliafico, si legge nella presentazione dell’iniziativa, vuole dare voce «a chi parte, a chi arriva e a chi resta», proponendo una riflessione sulle migrazioni e sulle sfide del presente. Locandina Croce Rossa Italiana …