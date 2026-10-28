“Va far enculo Meloni”|
Fotonotizia/
Ventimiglia/
Ventimiglia Bordighera e dintorni/
Ventimiglia, imbrattata la pavimentazione del ponte ciclopedonale sul Nervia
28 ottobre 2026 | 08:20
Il gesto potrebbe essere collegato alle manifestazioni giovanili di questi giorni
Ventimiglia. Imbrattata la pavimentazione del ponte sul fiume Nervia, a Ventimiglia, lungo la ciclovia Pelagos. Ignoti hanno tracciato con vernice verde una scritta, caratterizzata da evidenti errori grammaticali, che recita “Va far enculo Meloni”.
Il gesto potrebbe essere collegato alle manifestazioni giovanili di questi giorni, anche se al momento non ci sono elementi certi per confermare un legame tra le proteste e la vandalizzazione.