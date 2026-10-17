Ventimiglia, il Sestiere Auriveu apre le porte alla città: domenica 18 ottobre un Open Day tra tradizione, storia e divertimento

L’obiettivo è quello di condividere non soltanto le attività legate alle rievocazioni storiche, ma anche i valori di aggregazione e amicizia che caratterizzano la vita del Sestiere

Ventimiglia. Un pomeriggio alla scoperta delle tradizioni, delle attività e dello spirito di appartenenza che da quasi cinquant’anni animano il Sestiere Auriveu. Domenica 18 ottobre, dalle 14 alle 17, al Belvedere di Resentello, a Ventimiglia, è in programma l’open day del Sestiere Auriveu, un appuntamento aperto a tutti, pensato per far conoscere da vicino il mondo del sodalizio e coinvolgere nuovi appassionati.

Fondato nel 1977, il Sestiere Auriveu rappresenta una realtà legata alla storia e alle tradizioni cittadine. L’iniziativa sarà l’occasione per avvicinarsi alle numerose attività che caratterizzano la vita associativa, attraverso dimostrazioni e prove pratiche che permetteranno ai partecipanti di mettersi in gioco in prima persona.

Dallo sbandieramento, che unisce arte, tecnica e passione, al ritmo dei tamburi, passando per gli squilli delle chiarine, il programma offrirà la possibilità di conoscere le diverse discipline che accompagnano le manifestazioni storiche. Spazio anche alla regata, alle scene storiche e teatrali, che riportano in vita il passato, e ai giochi storici, espressione di tradizione, divertimento e spirito di squadra.

L’open day si rivolge a curiosi, appassionati, giovani e adulti, ma anche a chi desidera semplicemente trascorrere qualche ora in compagnia e scoprire le opportunità offerte dal Sestiere. Non mancherà infatti la possibilità di incontrare i componenti dell’associazione, conoscere le attività svolte durante l’anno e ricevere informazioni per entrare a far parte del gruppo.

«Vieni a scoprire il nostro mondo!» è l’invito rivolto alla cittadinanza, accompagnato da quattro parole che racchiudono lo spirito dell’iniziativa: tradizione, passione, amicizia e territorio.

L’obiettivo è quello di condividere non soltanto le attività legate alle rievocazioni storiche, ma anche i valori di aggregazione e amicizia che caratterizzano la vita del Sestiere.