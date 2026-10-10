Ventimiglia, i membri del progetto progetto “Bambini/Ragazzi del Territorio” in visita dai Vigili del Fuoco

L’iniziativa, promossa e curata con dedizione dalla responsabile Enrica Novi , ha visto la partecipazione di numerosissimi bambini e giovani, trasformando una semplice mattinata in un appuntamento ricco di meraviglia ed energia. Tale progetto si inserisce nelle attività promosse dalle realtà del territorio: Spes , Scuola di Pace , e Mulino LAB .

A rendere ancora più prezioso questo momento di comunità è stata la presenza del presidente della Spes, Matteo Lupi , che ha condiviso con i partecipanti ogni momento della mattinata, tra sorrisi, curiosità e spirito di squadra.

La riuscita di una giornata così speciale è il frutto del lavoro sinergico di una rete unita e attenta alle esigenze dei più giovani, così come ha spiegato la responsabile Enrica Novi, la quale desidera fare un ringraziamento speciale a tutti i volontari che si sono messi generosamente a disposizione, garantendo i mezzi di trasporto e la logistica necessari per permettere a tutti di raggiungere la caserma in totale sicurezza. Infine, un ringraziamento doveroso va al distaccamento dei Vigili del Fuoco di Roverino: con grande disponibilità, empatia e professionalità, i pompieri hanno aperto le porte della loro “casa”, facendo scoprire ai ragazzi da vicino i segreti del loro prezioso lavoro quotidiano e regalandogli un ricordo che porteranno a lungo nel cuore.