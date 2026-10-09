Ventimiglia, due parcheggi intitolati ai fumettisti Fernando Fusco e Carlo Raffaele Marcello

Ventimiglia rende omaggio a due dei suoi figli illustri, legati alla storia del fumetto italiano e internazionale. La Commissione Toponomastica ha individuato all’unanimità le prime due intitolazioni da sottoporre alle successive procedure amministrative: il parcheggio del quartiere Gianchette sarà dedicato a Fernando Fusco, mentre quello di corso Francia porterà il nome di Carlo Raffaele Marcello. Entrambi fumettisti, i due artisti sono nati a Ventimiglia e hanno contribuito, attraverso le loro opere, a portare il nome della città ben oltre i confini nazionali.

La decisione è stata presa nel corso della riunione della Commissione, svoltasi nel pomeriggio del 7 ottobre scorso, presieduta dall’assessore agli Affari generali Simone Bertolucci, alla presenza dell’assessore alla Cultura Tiziana Faedda. L’organismo ha avviato l’esame delle numerose richieste di intitolazione accumulate nel corso degli anni, individuando le prime due proposte.

La scelta di dedicare a Fernando Fusco il parcheggio delle Gianchette è legata anche al rapporto dell’artista con il quartiere, dove si trovano le vicinanze di via Sospello, luogo in cui è cresciuto e ha abitato. La proposta era stata avanzata da numerose associazioni cittadine.

Nato a Ventimiglia il 1° agosto 1929 e morto a Città di Castello il 10 agosto 2015, Fusco è stato uno dei più importanti disegnatori italiani di fumetti, conosciuto soprattutto per la lunga collaborazione con la serie di Tex Willer. La sua carriera iniziò nel 1948 con episodi di Jeff Cooper. Nel 1957 si trasferì in Francia, dove lavorò per le Éditions Mondiales di Cino Del Duca, realizzando diverse serie e storie destinate al mercato francese. Si dedicò anche agli adattamenti a fumetti di serie televisive come Bonanza, Tarzan, Penna di Falco e Il cavallo di ferro.

Rientrato definitivamente in Italia nel 1970, collaborò con diverse case editrici e, dal 1974, tornò a lavorare su Tex, disegnando storie su testi di Gianluigi Bonelli e contribuendo a definire un’immagine vigorosa e possente del celebre ranger.

Il parcheggio di corso Francia sarà invece intitolato a Carlo Raffaele Marcello, conosciuto anche con lo pseudonimo di Ralph Marc. Nato a Ventimiglia il 16 novembre 1929 e morto nella stessa città il 23 dicembre 2007, Marcello trascorse l’infanzia nella città di confine prima di trasferirsi in Francia, dove avviò la propria carriera come illustratore.

Nel corso della sua attività collaborò con numerosi editori e riviste francesi, realizzando serie a fumetti e adattamenti di classici della letteratura. Tra i suoi lavori più noti figura Docteur Justice, pubblicato su Pif Gadget per 125 episodi. Negli anni successivi collaborò anche con la rivista italiana Il Giornalino e con la Sergio Bonelli Editore, entrando nello staff di Zagor e Tex. Per quest’ultimo disegnò, su testi di Mauro Boselli, anche Il passato di Carson, una storia considerata tra i classici della saga.

«Con queste due intitolazioni – sottolinea l’assessore agli Affari generali Simone Bertolucci – Ventimiglia intende rendere omaggio a due suoi illustri concittadini, che attraverso la loro arte hanno portato il nome della nostra città nel mondo. La Commissione Toponomastica ha iniziato un lavoro importante, volto a esaminare le numerose richieste accumulate negli anni e a valorizzare, attraverso la toponomastica, la memoria e la storia della nostra comunità».

Le intitolazioni dovranno ora completare l’iter amministrativo necessario per l’adozione definitiva. Nel frattempo, l’Amministrazione comunale ha annunciato l’organizzazione di appuntamenti pubblici dedicati a Fusco e Marcello, per celebrarne il percorso artistico e il legame con Ventimiglia.