Ventimiglia, da otto giorni vive in auto con i suoi due cani: scatta l’appello per aiutarla

A raccontare la sua situazione è Ambulanze Veterinarie, che ha lanciato un appello per trovare aiuti concreti e offrirle un sostegno immediato

Ventimiglia. Da otto giorni la sua casa è diventata un’auto guasta. Dentro ci sono lei, i suoi due cani e la speranza di riuscire a superare un momento di grande difficoltà. Succede a Varase, nel territorio comunale di Ventimiglia, dove una donna è costretta a dormire nella propria vettura, con i finestrini abbassati e il freddo che entra durante la notte. Da otto giorni, inoltre, non ha la possibilità di lavarsi.

A raccontare la sua situazione è Ambulanze Veterinarie, che ha lanciato un appello per trovare aiuti concreti e offrirle un sostegno immediato. Una persona si è già fatta avanti, proponendole ospitalità in Piemonte insieme ai suoi animali, ma la riparazione dell’auto non è ancora terminata e, al momento, la donna non può raggiungere la sistemazione.

Nel frattempo, l’associazione si mobilita per portarle acqua, qualcosa da mangiare e delle coperte, nel tentativo di alleviare almeno in parte le difficoltà di questi giorni. Ma c’è bisogno anche di altro.

L’appello è rivolto a privati cittadini, associazioni e strutture del territorio che possano mettere a disposizione coperte, sacchi a pelo, acqua, viveri, prodotti per l’igiene personale e cibo per i due cani. Sarebbe preziosa anche la disponibilità di un luogo in cui la donna possa fare una doccia, cambiarsi e trascorrere qualche ora al caldo, oppure di una sistemazione temporanea che permetta di accogliere anche i suoi animali.

Per tutelare la sua sicurezza, considerato che si tratta di una donna sola in una zona isolata, l’associazione ha scelto di non rendere pubblica la posizione esatta.

Chiunque possa offrire un aiuto concreto è invitato a contattare Ambulanze Veterinarie in privato, al numero 338 33 56 511.

Una doccia, un pasto caldo, una notte al riparo: gesti semplici, che spesso si danno per scontati, ma che possono fare la differenza quando ci si ritrova improvvisamente senza un posto sicuro in cui stare. Anche condividere l’appello può contribuire a raggiungere qualcuno in grado di offrire una soluzione.