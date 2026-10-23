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Ventimiglia, crolla parte di un cornicione in corso Genova: intervento dei Vigili del fuoco

23 ottobre 2026 | 19:05
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di Alice Spagnolo

Alice Spagnolo

Ventimiglia, crolla parte di un cornicione in corso Genova: intervento dei Vigili del fuoco

Fortunatamente non si registrano feriti. Il materiale precipitato dall’alto ha colpito un’auto parcheggiata

Ventimiglia. Intervento dei Vigili del fuoco poco dopo le 18 di oggi in corso Genova, a Ventimiglia, per la caduta di alcuni calcinacci da una porzione del cornicione del tetto di un condominio di sei piani.

Fortunatamente non si registrano feriti. Il materiale precipitato dall’alto ha colpito soltanto un’auto parcheggiata nella zona sottostante.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, con il supporto dell’autoscala proveniente da Sanremo. Grazie al mezzo, i pompieri hanno raggiunto la parte ammalorata del cornicione, rimuovendo gli elementi pericolanti e mettendo in sicurezza l’area per scongiurare ulteriori crolli.