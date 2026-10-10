Ventimiglia, concessioni balneari: Scullino interroga sindaco e giunta sui bandi

Il consigliere chiede tempi certi e criteri chiari per le 16 concessioni: al centro riqualificazione, accessibilità, sostenibilità e tutela dei lavoratori

Ventimiglia. Il futuro delle 16 concessioni balneari approda in Consiglio comunale. Con i bandi di gara all’orizzonte, si apre il confronto sui criteri che guideranno l’assegnazione degli spazi sul litorale cittadino, tra riqualificazione degli stabilimenti, sostenibilità ambientale, accessibilità delle spiagge e tutela dell’occupazione. A chiedere chiarezza sui tempi e sulle scelte dell’amministrazione è il consigliere comunale di minoranza ed ex sindaco Gaetano Scullino, che ha presentato un’interrogazione rivolta al sindaco e alla giunta.

Scullino chiede quale sia lo stato di avanzamento degli atti preparatori e quale cronoprogramma sia stato definito per la pubblicazione dei bandi relativi alle concessioni in scadenza, come previsto dalla direttiva Bolkestein. Il consigliere sottolinea il ruolo strategico del turismo balneare per l’economia e l’occupazione cittadina e invita a considerare le gare anche come un’opportunità per riqualificare il waterfront.

Tra i temi sollevati figurano i criteri tecnici per premiare il miglioramento estetico e il rinnovamento delle strutture, privilegiando soluzioni ecocompatibili e integrate nel paesaggio. L’ex sindaco chiede inoltre se saranno attribuiti punteggi specifici all’accessibilità per le persone con disabilità, all’efficientamento energetico, alla gestione dei rifiuti e all’allungamento della stagione dei servizi.

Un altro punto riguarda la tutela occupazionale: l’interrogazione domanda quali clausole sociali la giunta intenda prevedere per salvaguardare i posti di lavoro del personale già impiegato nel settore balneare.