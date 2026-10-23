Ventimiglia, chiusure notturne per la galleria “Poggio”
23 ottobre 2026 | 13:43
Scattano le ispezioni ANAS1
Sanremo. Per consentire lo svolgimento di ispezioni approfondite all’interno della galleria “Poggio” da parte di ANAS, la struttura sarà temporaneamente chiusa al traffico veicolare in orario notturno.1
Il Comune di Ventimiglia ha reso noti i dettagli e le fasce orarie in cui sarà in vigore il divieto di transito:
Notte tra lunedì 26 e martedì 27 ottobre: dalle ore 21:00 alle ore 06:00;
Notte tra martedì 27 e mercoledì 28 ottobre: dalle ore 21:00 alle ore 06:00;
Notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre: dalle ore 21:00 alle ore 06:00.
Nelle ore interessate dai lavori e dalle verifiche, la circolazione stradale subirà modifiche con deviazione del traffico veicolare su Corso Toscanini.