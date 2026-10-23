Ventimiglia, chiusure notturne per la galleria “Poggio”

Il Comune di Ventimiglia ha reso noti i dettagli e le fasce orarie in cui sarà in vigore il divieto di transito:

Notte tra lunedì 26 e martedì 27 ottobre: dalle ore 21:00 alle ore 06:00;

Notte tra martedì 27 e mercoledì 28 ottobre: dalle ore 21:00 alle ore 06:00;

Notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre: dalle ore 21:00 alle ore 06:00.