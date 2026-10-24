Ventimiglia, arrestato un ricercato internazionale: deve scontare oltre cinque anni di carcere

L’uomo, 28 anni, viaggiava senza documenti ed è stato identificato grazie alle impronte digitali. Decisiva la cooperazione tra la Polizia di Stato e quella francese

Ventimiglia. Viaggiava senza documenti identificativi, ma le impronte digitali hanno permesso di risalire alla sua identità e scoprire che era ricercato a livello internazionale. Un cittadino tunisino di 28 anni è stato arrestato lo scorso 20 ottobre durante un servizio di controllo al confine italo-francese, nell’ambito delle attività coordinate tra la Polizia di Stato e la Polizia francese attraverso la Squadra Mista. Dovrà scontare una pena complessiva di 5 anni, 7 mesi e 10 giorni di reclusione.

L’operazione è stata condotta dal personale del Settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia, diretto dal vicequestore Martino Santacroce. Durante i controlli nella zona di confine, l’uomo è stato fermato mentre era in transito. L’assenza di documenti non ha consentito agli operatori di identificarlo immediatamente, rendendo necessari ulteriori accertamenti.

Il 28enne è stato quindi accompagnato negli uffici internazionali di Ponte San Luigi, dove operano congiuntamente le forze di polizia dei due Paesi. Qui è stato sottoposto a foto-segnalamento e rilievi dattiloscopici: proprio l’esito delle verifiche sulle impronte digitali ha permesso di accertarne le generalità.

La successiva consultazione delle banche dati italiane e francesi ha fatto emergere un provvedimento definitivo di esecuzione della pena a suo carico, relativo a condanne irrevocabili per diversi reati gravi commessi nella provincia di Padova, prevalentemente in concorso con altre persone.

Il cumulo delle pene riguarda lesioni personali aggravate, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, rapina aggravata e danneggiamento. Una volta completate le formalità di rito, la Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordine di carcerazione e notificato il provvedimento all’interessato. L’uomo è stato successivamente trasferito alla Casa di reclusione di Sanremo, dove sconterà la pena.

All’operazione hanno preso parte tre pattuglie della Polizia italiana e una della Polizia francese. L’intervento rientra nel rafforzamento dei controlli lungo il confine, disposto dal direttore della I Zona Polizia di Frontiera per Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, dirigente superiore Michele Sole, e dal prefetto di Imperia Antonio Giaccari nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Sole, nel complimentarsi con il personale del Settore di Ventimiglia, ha sottolineato il valore della collaborazione tra le forze di polizia dei due Paesi: «Un risultato che conferma l’importanza della collaborazione internazionale e della professionalità degli operatori impegnati quotidianamente nella vigilanza del confine italo-francese, sia per il contrasto all’immigrazione irregolare sia per l’individuazione di soggetti ricercati e l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria».