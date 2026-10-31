Ventimiglia, approvato dalla Regione il progetto di riqualificazione del Mercato coperto Hambury

Ventimiglia . Regione ha approvato i progetti di riqualificazione, ammodernamento e valorizzazione di quattro mercati rionali liguri, uno per provincia. Oltre duecentotrentacinquemila euro, assegnati con decreto dal Ministero delle Imprese e del Made In Italy, per finanziare le proposte presentate dai Comuni di Genova, Ventimiglia, Savona e Levanto. A comunicarlo con lettera alle amministrazioni beneficiarie l’assessore regionale allo Sviluppo economico e al Commercio Alessio Piana .

Gli importi verranno ripartiti tra: il Mercato orientale di Genova, dove verrà realizzato un nuovo servizio igienico pubblico automatizzato, autopulente e accessibile, con opere edili e impiantistiche connesse (ottantanovemila e cinquecentosessantasei euro); il Mercato coperto Hambury di Ventimiglia, nel quale verrà realizzato un sistema di controllo degli accessi e di videosorveglianza con analisi intelligente delle immagini (settantamila e settecentodieci euro); il Mercato civico di Savona, in cui verrà sostituito l’attuale impianto di illuminazione con uno a tecnologia LED (quarantamila e sessantanoveeuro), e il Mercato coperto comunale di Levanto, con interventi di ripristino della protezione dei montanti metallici, l’introduzione di illuminazione LED e di impianto fotovoltaico con sistema di accumulo (trentacinquemila e centoquarantaeuro). Contesti individuati, come previsto dalla legge n.27/2023 (art.33), per la loro funzione economica e di scambio, e per essere centri di aggregazione e di coesione cittadina caratterizzati da una vocazione turistica, culturale e artistica.