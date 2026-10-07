Ventimiglia, 330 mila euro per l’accoglienza di 26 minori stranieri non accompagnati

Ventimiglia. Oltre 330 mila euro per l’accoglienza di 26 minori stranieri non accompagnati. È la somma che il Comune di Ventimiglia ha impegnato con una determinazione del 5 ottobre scorso per garantire la permanenza dei ragazzi nelle strutture residenziali individuate dai Servizi sociali. Nell’elenco sono compresi anche alcuni neomaggiorenni per i quali il Tribunale per i Minorenni ha disposto la prosecuzione amministrativa del percorso di tutela.

Il provvedimento fotografa una situazione legata anche alla carenza di posti nella rete SAI. Il Comune spiega infatti che i posti disponibili nella struttura SAI Gilardi di Vallecrosia, gestita nell’ambito del progetto comunale, e negli altri presidi della rete nazionale risultano esauriti. Per questo alcuni minori sono stati collocati in comunità residenziali che hanno garantito la disponibilità immediata.

La necessità di trovare posti di accoglienza, si legge nell’atto, è legata anche alle segnalazioni delle forze dell’ordine ai Servizi sociali sulla presenza di minori stranieri non accompagnati sul territorio. In caso di emergenza, il Comune deve provvedere alla loro messa in sicurezza in attesa dell’eventuale trasferimento nelle strutture ordinarie della rete SAI.

La spesa complessiva ammonta a 330.708,95 euro. Di questi, 227.017,25 euro vengono imputati al Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, mentre 103.691,70 euro gravano sul capitolo comunale destinato alle rette di ricovero dei minori.

Le risorse serviranno a coprire l’ospitalità in diverse comunità, anche fuori regione. Tra le strutture indicate nell’atto figurano quelle gestite da Anteo, con la comunità educativa Ancora Casa e il CET Bonfante, la Fondazione Somaschi, diverse comunità della cooperativa Teniamoci per Mano in provincia di Isernia, oltre a strutture di Villa Amantea e della cooperativa San Pio.

Il Comune sottolinea che la prosecuzione dell’accoglienza nelle strutture dove i minori sono già inseriti è necessaria per garantire continuità ai progetti di tutela e accompagnamento, evitando trasferimenti che potrebbero interrompere percorsi già avviati.