Il rogo|
Vasto incendio boschivo a San Bartolomeo al Mare, impegnati Vigili del fuoco e Aib
Le operazioni proseguono per cercare di contenere il fronte e impedire che il fuoco possa avvicinarsi alle zone abitate
San Bartolomeo al Mare. Un grosso incendio boschivo è divampato questa mattina sopra San Bartolomeo al Mare, in località Pairola, frazione del Comune del Dianese. Le fiamme hanno interessato una zona di vegetazione e, nel corso del pomeriggio, il fronte del rogo si è spostato più a valle.
Al momento non risultano abitazioni minacciate dall’incendio e non si registrano feriti.
Sul posto sono impegnati i Vigili del fuoco del comando di Imperia e i volontari delle squadre antincendio boschivo della Protezione civile, al lavoro per contenere l’avanzata delle fiamme e mettere in sicurezza l’area. Arrivati anche Canadair ed elicottero.
Per fronteggiare il rogo sono stati inoltre attivati i mezzi aerei antincendio. Gli interventi dall’alto, tuttavia, risultano al momento condizionati dal fatto che i velivoli disponibili sono impegnati su altri incendi in corso sul territorio ligure.
Le operazioni proseguono per cercare di contenere il fronte e impedire che il fuoco possa avvicinarsi alle zone abitate.
[Foto di archivio]