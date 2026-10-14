Vallecrosia, ripartono i lavori in via Don Bosco. Perri e Quesada: «Conclusione entro il 31 dicembre»

Il Comune annuncia il completamento di pista ciclabile, marciapiede e aiuola. Il sindaco e l’assessore replicano alla minoranza e si scusano con cittadini e attività per i disagi

Vallecrosia. Riprenderanno a breve i lavori in via Don Bosco, con l’obiettivo di completare l’intervento entro il 31 dicembre 2026, termine che l’amministrazione indica come scadenza contrattuale dell’appalto. Ad annunciarlo sono il sindaco Fabio Perri e l’assessore ai Lavori pubblici Cristian Quesada, che intervengono anche sulle polemiche sollevate dalla minoranza consiliare per il protrarsi del cantiere.

Le opere ancora da eseguire, secondo quanto comunicato dal Comune, riguardano esclusivamente le finiture: la realizzazione del manto della pista ciclabile, il completamento della pavimentazione del marciapiede e la sistemazione dell’aiuola. Non viene indicata una data precisa per la ripartenza, annunciata «a stretto giro». Alla base dei rallentamenti, spiegano Perri e Quesada, ci sarebbero lavorazioni impreviste e non comprese nell’appalto originario. In particolare, durante il cantiere si è resa necessaria la completa sostituzione delle condotte delle acque bianche e della rete dell’acquedotto, con il coinvolgimento di Rivieracque.

«Non stiamo parlando di piccoli interventi, ma di lavorazioni importanti e strutturali che non erano state previste inizialmente e che hanno inevitabilmente modificato l’organizzazione del cantiere», dichiarano il sindaco e l’assessore. Interventi ritenuti indispensabili, aggiungono, «per evitare di realizzare un’opera nuova sopra infrastrutture che necessitavano di essere sostituite». Le modifiche hanno comportato, secondo la ricostruzione dell’amministrazione, adeguamenti delle lavorazioni, adempimenti tecnici e amministrativi e sospensioni dei lavori. Con la conclusione dell’estate sono quindi proseguite le verifiche per riallineare le opere eseguite, le variazioni intervenute e i relativi costi rispetto al quadro economico dell’appalto.

Nel pomeriggio di oggi, 14 ottobre, Perri e Quesada hanno incontrato il direttore dei lavori, che ha illustrato lo stato della rendicontazione e le attività necessarie per completare il riallineamento contabile. «È stato un incontro importante, che ci ha consentito di fare il punto definitivo sulle lavorazioni effettuate, sugli imprevisti affrontati e sugli ultimi passaggi necessari per consentire la ripartenza del cantiere». Sul piano politico, la replica alla minoranza è netta. «Fare opposizione è legittimo, ma raccontare ai cittadini una realtà distorta non è un servizio alla città», sostengono i due amministratori, che contestano in particolare la ricostruzione dei termini di consegna dell’opera.