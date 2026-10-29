Vallecrosia al Mare, un weekend da brividi: Halloween invade il centro storico, domenica torna la Festa della Zucca

Biglietti prenotati anche da Oslo e dalla Francia. «Un successo che ci ha stupiti»

Vallecrosia al Mare si prepara a vivere un fine settimana all’insegna di Halloween e dei sapori dell’autunno. Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre il centro storico si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, con un doppio appuntamento che unisce spettacolo, musica, intrattenimento, enogastronomia e cultura. Da una parte la festa di Halloween, che dopo il successo dello scorso anno punta ora a confermarsi tra gli eventi di riferimento della provincia di Imperia; dall’altra la tradizionale Festa della Zucca, giunta alla sua 26ª edizione e riconosciuta dalla Regione Liguria come manifestazione storica.

Un fine settimana pensato per coinvolgere pubblici diversi e animare il borgo, con un programma che richiede un importante lavoro organizzativo e una macchina della sicurezza predisposta per gestire l’afflusso dei visitatori.

«Siamo pronti – dichiara il sindaco Fabio Perri –. Le fasi di allestimento sono iniziate da circa dieci giorni e la trasformazione del paese per queste due giornate è importante. Siamo carichi, perché abbiamo percepito che la manifestazione attira persone anche da fuori provincia. Abbiamo cercato di organizzare un importante presidio di sicurezza, perché vogliamo che sia una festa per tutti: bambini, giovani, famiglie e anziani».

Il primo cittadino ringrazia il Civ, gli assessori Deborah Mognol e Rosella Muratore, gli uffici comunali, la Protezione civile, la polizia locale e le forze dell’ordine, oltre a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. Un ringraziamento particolare è rivolto anche agli abitanti del centro storico, chiamati a convivere con i disagi legati agli allestimenti e allo svolgimento della manifestazione. «Cerchiamo di compensare – aggiunge Perri –. Domani realizziamo 40 posti auto, primo lotto di un parcheggio che ne comprenderà complessivamente 80».

Halloween, 140 artisti e un borgo da brividi

La giornata di sabato sarà dedicata alla festa di Halloween, con un allestimento a tema curato da Festiamo e Vama Service e un programma diffuso tra le piazze e i carruggi del centro storico. Circa 140 artisti animeranno le diverse aree, tra creature horror e fantastiche, performance itineranti, danza aerea, spettacoli di fuoco e musica.

Piazza del Popolo diventerà la «Piazza dei sette vizi capitali», con le performance della compagnia Hic et Nunc, il rock viscerale dei Mercenari Rock e i dj set di Claudio Vi. Piazzetta Nuova ospiterà la Living Doll Plaza, tra bambole inquietanti, danza aerea e musica elettronica con Dionisy Events.

In piazza Lavatoi e piazza Gastaudo prenderà forma la Horror Plaza, con la novità della Horror House, installazione immersiva dedicata agli amanti del brivido. In programma anche giochi di fuoco e danza con gli Ianna Tampé, le performance aeree di Librazione, il rock gotico degli Afterglow Band e i dj set di Nandino.

Piazza ex Lavatoi sarà invece la Thriller Plaza, con le esibizioni aeree del duo Sospesia, la musica di dj Ferix, le installazioni e le performance di Ocio Art Studio, le coreografie dark della Urban Theory School e gli spettacoli di Black Widow Official. Un percorso che trasformerà il borgo in un itinerario tra paura, fantasia e intrattenimento, con spettacoli pensati per accompagnare il pubblico attraverso le diverse ambientazioni.

«Nonostante sia soltanto il secondo anno, Halloween ha già dimostrato di essere una festa di riferimento nella provincia di Imperia», sottolinea il presidente del Civ Patrick Ioculano. «I riscontri di quest’anno mi hanno stupito. Ho ricevuto richieste e sono stati acquistati biglietti anche da Oslo, dal nord della Francia, in particolare da Nantes, e dall’Italia, con presenze registrate anche da Reggio Emilia e da città del nord Italia. È il risultato dell’impegno che è stato messo nell’organizzazione».

I biglietti sono disponibili in prevendita a 10 euro, mentre il prezzo alla cassa, se resteranno posti disponibili, sarà di 20 euro. L’organizzazione ha fissato un limite massimo complessivo di 2mila persone nell’area della festa, distribuite nelle diverse fasce orarie.

Per agevolare gli spostamenti e ridurre il traffico nel centro storico saranno attive navette comprese nel biglietto, con tre pullman da 55 posti in servizio a ciclo continuo dalle 18 alle 3. Tra i punti di fermata indicati figurano il Conad, l’ex mercato dei fiori e il Solettone Nord; il servizio dalla fermata Conad inizierà non prima delle 19.

I biglietti sono acquistabili nei punti vendita Fotocarlo, Bar Giordie, Bar Fanfulla, Blue Bar, Bar Pasticceria Meineri e Bar del Centro Storico a Vallecrosia, oltre che al Bar da Alessia a Camporosso, al Bar al Centro di Ventimiglia e al Bar Centrale di Bordighera. In tutta la provincia sono inoltre disponibili presso i supermercati Fudi ed Eurospin del gruppo Arimondo.

L’assessore alle manifestazioni e al commercio Deborah Mognol evidenzia il valore dell’iniziativa per la vitalità del borgo e per le attività economiche locali. «Manifestazioni come questa contribuiscono a rendere vivo il nostro centro storico e creano occasioni di incontro e confronto. Come assessore al commercio sono soddisfatta del lavoro svolto dal Civ, che è riuscito a creare un’ottima sinergia con i commercianti del territorio, offrendo loro opportunità di lavoro. Saranno presenti operatori locali del settore food e beverage. È un esempio concreto di collaborazione tra realtà locali, amministrazione e Civ».

Domenica la 26ª Festa della Zucca

Domenica 1° novembre sarà invece il momento della Festa della Zucca, appuntamento storico per Vallecrosia che quest’anno punta a valorizzare ancora una volta i colori, i sapori e le tradizioni dell’autunno. L’apertura degli stand è prevista alle 10.30, con un programma che coinvolgerà il centro storico, i produttori, gli hobbisti e le famiglie.

«È un’occasione per trascorrere insieme una domenica nel classico clima autunnale – spiega l’assessore Rosella Muratore, che si è occupata dell’organizzazione dell’evento -. Abbiamo voluto mettere al centro il colore arancione e i prodotti di stagione, riportando gli hobbisti nel centro storico. Ci saranno gli operatori del food, che offriranno per tutta la giornata la possibilità di assaggiare piatti a base di zucca».

Accanto agli stand gastronomici saranno presenti Coldiretti e le realtà legate ai prodotti della terra, in un percorso dedicato alle eccellenze e alle tradizioni del territorio.

Particolare attenzione sarà riservata ai bambini e alle scuole. La nuova piazza, nel cuore del borgo, sarà interamente dedicata alle famiglie, con giochi da tavolo, zucchero filato, dolci e truccabimbi. La giornata prenderà il via con il laboratorio «Mani in pasta», curato da due componenti del comitato Amici Veri, per poi proseguire con attività e momenti di intrattenimento.

Tra le iniziative più significative c’è «Vetrine in Zucca», che ha coinvolto ben 48 classi scolastiche. Per nove giorni i lavori realizzati dagli alunni sono stati esposti nelle vetrine dei negozi di Vallecrosia e saranno ora concentrati nell’area della nuova piazza. Tutte le classi partecipanti riceveranno un premio sotto forma di buono da utilizzare in cartoleria per acquistare materiale didattico.

Il tema scelto per questa edizione, «Ma che zucca (h)ai?», propone inoltre un confronto tra intelligenza artificiale e intelligenza artigianale, mettendo in dialogo creatività, manualità e nuove tecnologie. In programma anche una mostra fotografica curata da Sal Russo.

Anche durante la Festa della Zucca sarà disponibile una navetta gratuita dal Conad, per facilitare l’accesso al centro storico.

Il doppio appuntamento rappresenta per l’amministrazione comunale anche una strategia per rendere Vallecrosia al Mare attrattiva oltre i mesi estivi, sfruttando le potenzialità degli eventi autunnali.

«Sono due giornate che racchiudono divertimento, festa, cultura, enogastronomia e istruzione – conclude il sindaco Perri –. Un pacchetto che coinvolge molte realtà in un periodo, quello di ottobre e dell’inizio di novembre, tradizionalmente più fermo, nel quale abbiamo cercato di proporre qualcosa di importante per attrarre visitatori e destagionalizzare il turismo».