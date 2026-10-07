Vallecrosia al Mare, rifiuti e decoro: scattano i controlli, oltre 3.500 euro di sanzioni

Sindaco Perri: «Abbiamo cercato di informare, sensibilizzare e responsabilizzare. Continueremo a farlo, ma nei confronti di chi deliberatamente continua a non rispettare le regole dobbiamo essere altrettanto chiari: la tolleranza è finita»

Vallecrosia al Mare. Più di 42 telecamere operative sulle ecoisole e nei punti considerati più sensibili di Vallecrosia al Mare. E le prime sanzioni sono già scattate: oltre 3.500 euro complessivi, elevate sulla base delle immagini raccolte dal sistema di videosorveglianza e visionate esclusivamente dal personale autorizzato.

È il nuovo giro di vite deciso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Perri contro l’abbandono dei rifiuti e i comportamenti che incidono sul decoro urbano. Le ecoisole sono videosorvegliate da oltre venti giorni e i controlli hanno già consentito di individuare diversi episodi di irregolarità.

«È profondamente ingiusto che il senso civico della grande maggioranza dei cittadini venga mortificato dal comportamento di pochi», afferma Perri, sottolineando come l’obiettivo dell’Amministrazione sia tutelare chi conferisce correttamente i rifiuti e rispetta le regole.

L’attenzione è rivolta in particolare agli abbandoni accanto alle ecoisole, anche da parte di chi raggiunge le postazioni con auto o furgoni per scaricare sacchi, materiali e rifiuti ingombranti. «Arrivare con un mezzo, scaricare materiale a terra e andare via è un comportamento consapevole», sottolinea l’assessore all’Ambiente Cristian Quesada.

Il sistema di videosorveglianza, spiega Quesada, conta oltre 42 telecamere installate e attivate sulle ecoisole e in altri punti sensibili della città. Le registrazioni permettono al personale autorizzato di ricostruire gli episodi e procedere con gli accertamenti. Nei casi previsti dalla normativa, oltre alle sanzioni amministrative, possono configurarsi ulteriori responsabilità.

I controlli non riguarderanno soltanto i rifiuti. Telecamere e fototrappole sono state posizionate anche in diversi punti della città per contrastare l’abbandono delle deiezioni canine e verificare il rispetto delle disposizioni comunali relative alla pulizia dopo il passaggio degli animali, comprese quelle sull’urina dei cani dove previste.

Previsti inoltre controlli sul territorio da parte di agenti in borghese, con particolare attenzione a strade, marciapiedi, parchi e giardini pubblici.