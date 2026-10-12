Vallebona, sette lettere dalla Grande Guerra ritrovate in una cantina: le parole di un soldato alla sorella dopo 109 anni

Vallebona. Sette cartoline della Prima guerra mondiale, quattordici facciate scritte a mano, sono riemerse da una cantina di via Garibaldi, nel centro storico del paese. A ritrovarle è stato un insegnante del Cpia di Ventimiglia, che ha ereditato il locale e scoperto la corrispondenza di Alessandro Rossi, soldato del 94° reggimento di fanteria, indirizzata soprattutto alla sorella Lorenzina. Documenti risalenti al 1917, che il proprietario ha deciso di donare al comune.

«In quanto mi dici che sei annoiata perché tuo marito si trova lontano, ti prego di farti coraggio, perché è inutile pensarci. Bisogna abituarsi a non sentire la lontananza e quando sarà l’ora questa guerra terminerà sperando di ritrovare tutti salvi e sani». È uno dei passaggi più toccanti delle missive, nelle quali il militare cerca di rassicurare la donna, preoccupata per l’assenza del marito, mentre anche lui si trova al fronte.

Non si conosce la storia della famiglia Rossi, né come quegli scritti siano finiti nel seminterrato. Chi li ha scoperti non ha trovato altri elementi utili a ricostruirne le vicende. Restano le date, gli indirizzi e i timbri postali, attraverso i quali è possibile seguire almeno una parte dell’esperienza del giovane durante il conflitto.

Le cartoline riportano l’intestazione «Cartolina postale italiana in franchigia – Corrispondenza del R. Esercito», utilizzata dai militari per scrivere senza sostenere le spese di spedizione. Sul retro figurano lo stemma del Regno d’Italia, le bandiere tricolori, i contrassegni della posta militare e quelli della censura, alla quale venivano sottoposti i messaggi provenienti dalle zone di combattimento.

Tra le date leggibili compaiono il 12 aprile e il 2 maggio 1917. Alessandro apparteneva al 94° reggimento di fanteria della brigata Messina, impegnata sul fronte dell’Isonzo. Nella primavera di quell’anno il reparto operava nel settore di Gorizia, tra Moraro e Vertoiba-Merna, territori interessati dagli scontri contro l’esercito austro-ungarico. Le indicazioni consentono di ricostruire gli spostamenti dell’unità, ma non di stabilire con certezza dove si trovasse il singolo soldato quando prendeva carta e penna. Eppure, nei suoi messaggi, Alessandro parla poco della guerra. Chiede notizie dei parenti, racconta della posta ricevuta, si interessa alla salute dei propri cari e attende una licenza. «Da me non hai da pensare a niente, sto sempre bene e spero buon Dio che mi mandi fortuna e che, se non cambia, verrò il mese di settembre in licenza sperando di rivedervi», scrive a Lorenzina. Nonostante le difficoltà, continua a tranquillizzare la famiglia. Descrive anche un’estrazione dentaria, i dolori che gli impediscono di mangiare normalmente e i ritardi nell’arrivo del denaro, senza rinunciare a rassicurare chi lo aspetta.

Le missive sono destinate a Bordighera per Vallebona, secondo le indicazioni postali dell’epoca, quando il territorio apparteneva ancora alla provincia di Porto Maurizio. Un riferimento che, insieme agli annulli, restituisce anche un frammento dell’organizzazione amministrativa e del servizio di recapito di oltre cent’anni fa.

Dietro quella vecchia porta di legno, al civico 10 di via Garibaldi, è rimasta custodita per 109 anni una vicenda che avrebbe potuto scomparire tra la polvere e gli oggetti dimenticati. Un ingresso segnato dal tempo, incastonato fra muri di pietra, che nascondeva le preoccupazioni di un uomo lontano da casa e il desiderio di riabbracciare i propri affetti.