Valle Armea, l’acqua torna nelle nuove scuole dell’Aicardi: infiltrazioni tra il primo e il secondo lotto

Sanremo. È bastata la prima giornata autunnale con piogge mediamente intense perché al mercato dei fiori di Valle Armea tornasse a manifestarsi uno dei problemi storici del grande complesso: le infiltrazioni d’acqua.

Questa mattina, durante l’allerta arancione a scuole chiuse e con precipitazioni non eccezionali ma più continue rispetto ai primi episodi di inizio stagione, alcune porzioni delle nuove scuole dell’Istituto Ruffini-Aicardi si sono nuovamente allagate. L’acqua è scesa in maniera consistente soprattutto nei corridoi di collegamento tra il lotto 1 e il lotto 2, lungo la linea di confine tra gli spazi scolastici e il plateatico del mercato.

Non è il primo episodio dell’autunno. Una prima infiltrazione era già stata notata una dozzina di giorni fa, quando le prime piogge avevano fatto comparire i segnali di un problema che sembrava ancora circoscritto. Il maltempo di oggi ha invece fornito una verifica ben più significativa: con precipitazioni persistenti l’acqua è tornata a penetrare all’interno degli spazi scolastici, confermando che la criticità non può ancora dirsi definitivamente superata.

Sul posto sono intervenuti gli uffici tecnici di Palazzo Bellevue, chiamati a verificare l’origine delle infiltrazioni, controllare che non si siano prodotti danni agli spazi e alle strutture e soprattutto predisporre le condizioni necessarie affinché le aule possano tornare regolarmente utilizzabili alla ripresa delle lezioni prevista per domattina.