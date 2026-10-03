Urtato da un’auto mentre parcheggia la moto, uomo ferito a Sanremo
3 ottobre 2026 | 16:51
Nell’impatto, il cavalletto della moto gli avrebbe perforato una gamba
Saremo. Incidente nel pomeriggio in corso Matuzia a Sanremo, dove un uomo di circa 70 anni è rimasto ferito mentre stava parcheggiando la propria moto.
È successo intorno alle 15.30. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato urtato da un’auto durante la manovra. Nell’impatto è caduto e il cavalletto della moto gli ha perforato una gamba.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, un equipaggio di Matuzia Emergenza e la polizia locale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente.
Il settantenne è stato soccorso e trasferito all’ospedale Borea di Sanremo in codice giallo di media gravità.