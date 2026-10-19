Upi a Imperia, Lattuca: «Superare la legge Delrio, le Province sono istituzioni della coesione»

Al Teatro Cavour la 39ª Assemblea nazionale dell’Unione delle Province d’Italia, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’Upi chiede una riforma dell’assetto istituzionale, risorse stabili per strade e scuole e nuove assunzioni

Imperia. Il suono delle campane che rintoccano ogni giorno negli 8mila Comuni italiani, un’immagine suggestiva e carica di significato, ha aperto la 39ª Assemblea nazionale dell’Unione delle Province d’Italia (Upi), per la prima volta in Liguria, al Teatro Cavour di Imperia, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È il video “Le Province: da 80 anni protagoniste nella Repubblica” a introdurre i lavori, richiamando il ruolo degli enti provinciali nel tenere unite le comunità e superare i confini dei singoli territori.

Un messaggio ripreso dal presidente dell’Upi, Enzo Lattuca, che nella sua relazione ha rilanciato la necessità di restituire alle Province un ruolo pienamente riconosciuto nell’assetto istituzionale italiano. «Noi, le Province, siamo le strade, le scuole, i ponti, che permettono di superare i confini di quei singoli campanili, costruendo strategie capaci di tenere insieme le comunità», ha affermato, sottolineando l’importanza di garantire pari possibilità di ascolto ai grandi centri come ai piccoli Comuni, alle aree urbane come ai territori più fragili e marginali.

Le 88 Province italiane rappresentano l’85% del territorio nazionale, con oltre 223mila chilometri quadrati, e ospitano più di 36 milioni di cittadini, pari al 63% della popolazione. Nei loro territori si genera inoltre circa il 58% del reddito disponibile delle famiglie. Numeri che, secondo Lattuca, confermano la centralità di queste istituzioni nelle politiche di sviluppo e coesione.

«Le Province sono l’istituzione di riferimento delle aree interne, dei territori rurali più lontani dalle aree urbane e un loro indebolimento non può che produrre l’aumento del peso delle disuguaglianze socio-territoriali», ha dichiarato il presidente dell’Upi, richiamando l’articolo 5 della Costituzione, che riconosce e promuove le autonomie locali. «Siamo l’istituzione della coesione, che ogni giorno opera per evitare che le differenze territoriali e socioeconomiche producano una disgregazione delle comunità».

«Superare la legge Delrio». Al centro della relazione, la richiesta di superare la legge Delrio e restituire alle Province un quadro normativo e istituzionale certo. A dodici anni dall’approvazione della legge 56 del 2014, l’Upi chiede di uscire da una condizione di incertezza che, secondo Lattuca, ha determinato frammentazione e impoverimento delle risorse e del personale.

«Una legge concepita come transitoria e con una logica punitiva, poi definitivamente superata dal pronunciamento popolare nel referendum del 2016», ha affermato, auspicando che si consolidi il nuovo orientamento politico verso una riforma organica delle Province.

«La nostra proposta è una Provincia nuova. L’Upi, le Province, non hanno nessuna intenzione di tornare al passato», ha precisato Lattuca, chiedendo una nuova architettura istituzionale e territoriale, snella, operativa ed efficiente. L’obiettivo è concentrare a livello provinciale le funzioni di area vasta, superando sovrapposizioni di competenze e strutture e riconoscendo nella dimensione provinciale l’ambito ottimale per promuovere le politiche di sviluppo locale.

La piattaforma programmatica per la XX Legislatura presentata alle forze politiche mira a rafforzare le competenze in materia di viabilità, edilizia scolastica e pianificazione territoriale, valorizzando il ruolo delle Province nella programmazione degli investimenti e nel coordinamento dello sviluppo locale. Tra le proposte figura anche il potenziamento del supporto ai Comuni, a partire dalle stazioni uniche appaltanti.

Sul sistema elettorale degli organi provinciali, Lattuca ha ribadito la posizione favorevole dell’Upi al ritorno all’elezione diretta da parte dei cittadini, precisando però che la revisione delle modalità di voto non deve diventare un pretesto per rinviare la riforma. «Non ci stiamo preoccupando dello status dei politici delle Province, ma del problema fondamentale: far funzionare meglio le Province e restituire loro quella compiutezza che è stata degradata e che ora vogliamo ricostruire», ha detto.

Lattuca ha inoltre annunciato la firma di un documento condiviso con il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, per valorizzare le Province nel sistema delle autonomie territoriali, individuando attribuzioni regionali standard e requisiti minimi comuni, oltre a forme avanzate di collaborazione. L’Upi chiede anche un riordino della disciplina nelle Regioni a statuto speciale, comprese Sicilia e Sardegna.

L’allarme su risorse e personale. La riforma istituzionale, secondo il presidente dell’Upi, deve essere accompagnata da risorse adeguate e stabili. Lattuca ha richiamato le criticità della prossima legge di Bilancio, citando le previsioni della Corte dei conti secondo cui, dopo il record raggiunto dagli investimenti delle amministrazioni locali fino al 2025, nel 2027 si registrerà una contrazione superiore al 13%.

Una flessione legata anche all’esaurirsi della spinta del Pnrr, mentre gli investimenti delle amministrazioni centrali sono destinati a crescere. «È evidente che questo per il sistema degli enti territoriali è una criticità», ha sottolineato.

Sul fronte dei bilanci, l’Upi segnala un deficit di parte corrente di 842 milioni di euro e interventi normativi finora sufficienti a coprire appena il 50% delle necessità. Da qui la richiesta al Governo e al Parlamento di risorse strutturali, capaci di compensare l’aumento dei costi, garantire stabilità finanziaria e consentire alle Province di svolgere le proprie funzioni.

Preoccupante anche il dato relativo al personale: tra il 2014 e il 2020 i dipendenti delle Province sono diminuiti del 67,7%, passando da quasi 50mila a circa 16mila. «Abbiamo perso una generazione di tecnici, ingegneri ed esperti amministrativi e informatici», ha ricordato Lattuca, sottolineando la necessità di garantire la sostenibilità finanziaria delle nuove assunzioni e le competenze necessarie ad affrontare le transizioni digitale, ecologica e amministrativa.

Strade, ponti e scuole: il ruolo del Pnrr. Nel suo intervento, il presidente dell’Upi ha rivendicato i risultati raggiunti dalle Province nell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. «Grazie al Pnrr abbiamo dimostrato di avere tutte le capacità per mettere a frutto le risorse affidateci e realizzare opere strategiche per le comunità. I target assegnati alle Province e al sistema delle amministrazioni locali sono stati ampiamente raggiunti», ha dichiarato.

Per Lattuca, il modello di collaborazione tra Governo, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni sperimentato con il Pnrr deve diventare un sistema stabile per tutte le politiche di investimento nazionali ed europee.

Particolare attenzione è stata dedicata alla viabilità, con una rete provinciale che comprende oltre 100mila chilometri di strade e più di 30mila ponti e gallerie. L’Upi chiede finanziamenti pluriennali per la manutenzione, una pianificazione di lungo periodo e il superamento della logica dell’emergenza. Risorse stabili, ha osservato Lattuca, significano garantire una mobilità più sicura ed efficiente, ma anche evitare che le chiusure stradali isolino intere comunità, con conseguenze economiche e sociali.

Importanti anche gli interventi nell’edilizia scolastica: grazie al Pnrr sono state avviate oltre 1.600 opere per un valore complessivo superiore a 2,9 miliardi di euro, tra nuove scuole, palestre, messa in sicurezza ed efficientamento degli edifici esistenti. L’Upi sta lavorando con il Governo per individuare gli strumenti necessari a completare gli ultimi cantieri ancora aperti per cause non imputabili agli enti.