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Uomo di 66 anni affetto da sclerosi multipla cerca casa accessibile: l’appello di Aism Imperia
In zona Porto Maurizio, senza barriere architettoniche. Chi avesse informazioni può contattare il numero 340 1452561
Imperia. Un piccolo appartamento in affitto a Porto Maurizio, accessibile e adatto alle proprie esigenze, per vivere con maggiore serenità e mantenere la propria autonomia. È l’appello lanciato da Aism Imperia per aiutare un uomo di 66 anni, affetto da sclerosi multipla, che vive solo ed è alla ricerca di una casa.
Per lui trovare un alloggio adeguato significa molto più che avere un tetto sopra la testa: vuol dire poter affrontare la quotidianità con maggiore tranquillità, conservare la propria indipendenza e vivere in un ambiente sicuro e senza ostacoli.
La necessità principale è quella di un appartamento privo di barriere architettoniche, che consenta anche l’accesso con la sua motoretta elettrica, indispensabile per gli spostamenti. Sarebbe quindi particolarmente indicata una soluzione al piano terra oppure in uno stabile dotato di un ascensore adeguato.
Da qui l’appello di Aism Imperia, che si affida alla sensibilità e alla generosità della comunità locale per individuare una possibile soluzione. Potrebbe esserci qualcuno con un piccolo appartamento disponibile, oppure una persona in grado di mettere in contatto l’associazione con chi potrebbe offrire un aiuto concreto. Anche una semplice segnalazione o la condivisione dell’appello potrebbero rivelarsi preziose per raggiungere la persona giusta e trasformare una ricerca difficile in un’opportunità concreta.
Chiunque abbia informazioni o possa contribuire a trovare un alloggio è invitato a contattare Aism Imperia al numero 340 1452561.
L’obiettivo è dare a un uomo che ne ha bisogno la possibilità di trovare un luogo da chiamare casa, grazie a una rete di solidarietà capace di tradursi in un aiuto concreto.