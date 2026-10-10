Unione di forze nel ponente, Zorniotti guida il progetto di sviluppo Under 16 di Sanremo Rugby

Sanremo. Costruire una squadra partendo da ragazzi che arrivano da società diverse, con esperienze e percorsi da mettere in comune. È la sfida al centro della nuova stagione di Massimo Zorniotti, responsabile dello sviluppo del Sanremo Rugby e impegnato nel progetto Under 16 nato dalla collaborazione con Imperia Rugby e Reds Rugby Team.

Un’intesa che offre ai giovani del territorio la possibilità di crescere attraverso il lavoro condiviso tra le tre realtà. «Stiamo costruendo qualcosa che va oltre la semplice squadra e oltre il risultato della domenica», spiega Zorniotti, che affronta questo percorso insieme ai tecnici del Sanremo Rugby Alessandro Viaggi e Giacomo Battistioti, collaborando con Alessandro Ardoino e Fabrizio La Rosa per Imperia e Giandomenico Lisco per i Reds.

Il primo obiettivo è dare al gruppo un’identità comune, nella quale ciascuno possa sentirsi parte del progetto: «Stiamo mettendo insieme ragazzi e storie diverse e la nostra responsabilità sarà quella di costruire una nuova identità senza cancellare quelle di provenienza. Sanremo, Imperia e Reds hanno una loro storia, i loro colori, le loro persone». Un patrimonio da valorizzare nel lavoro quotidiano, perché l’unione tra le società possa diventare anche un legame tra i ragazzi.

Sul campo, Zorniotti ha le idee chiare: «Voglio una squadra che abbia il coraggio di giocare, di prendersi responsabilità e di non avere paura dell’errore». La preparazione seguirà questa direzione, con attenzione alla qualità tecnica, alla velocità del gioco e alla capacità di leggere le situazioni. Il riferimento sarà sempre il collettivo, nella convinzione che ogni giocatore possa crescere attraverso il contributo dei compagni.

Altrettanto importante sarà ciò che il gruppo saprà costruire nelle relazioni. A questa età, imparare a conoscersi, rispettarsi e sostenersi è parte del lavoro sportivo. «Prima ancora di insegnare loro come segnare una meta, voglio insegnare loro come si costruisce una squadra», sottolinea Zorniotti. Un percorso che passa anche dal modo di affrontare le difficoltà: «Voglio che imparino che la fatica condivisa crea legami, che una sconfitta non cancella il lavoro fatto e che una vittoria ha valore soprattutto quando è il risultato del sacrificio di tutti».