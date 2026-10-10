Un viaggio tra corpo e mente, a Imperia la presentazione del libro “Riflessologia plantare alchemica”

Imperia. Domenica 11 ottobre alle 16.45, all’interno della manifestazione “Equilibrio, fra corpo e ‎mente”, ospitata presso Expo Salso di Imperia (Calata Anselmi, 2), si terrà la presentazione del volume ‎‎“Riflessologia plantare alchemica, dal piede alla migliore versione di te” di Dalia Lottero, ‎naturopata e riflessologa, pubblicato da Antea Edizioni di Taggia.‎

A dialogare con l’autrice sarà Anna Tamburini Torre, giornalista e scrittrice da anni impegnata ‎nella divulgazione culturale e nelle tematiche legate al benessere della persona, inteso come ‎armonia tra corpo, mente e spirito.‎ L’incontro offrirà al pubblico l’occasione di avvicinarsi a una disciplina che considera il piede ‎una preziosa mappa del benessere umano e uno strumento di conoscenza di sé.

Attraverso il ‎suo libro, Dalia Lottero propone un percorso che unisce l’esperienza professionale della ‎riflessologia plantare a una visione più ampia e consapevole della crescita personale, ‎guidando il lettore verso una maggiore armonia interiore. Collabora con realtà culturali del ‎territorio e conduce incontri con autori, distinguendosi per la capacità di rendere accessibili ‎temi complessi e di creare momenti di dialogo coinvolgenti con il pubblico.‎

La presentazione sarà anche un momento di confronto e approfondimento sulle pratiche ‎naturali dedicate al benessere, tema centrale della manifestazione che per tre giorni riunisce ‎professionisti, operatori e appassionati del settore.‎