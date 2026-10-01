Un giorno tra i Carabinieri, gli ospiti del Picolo Cottolengo – Opera Don Orione alla caserma di Sanremo

Accompagnati dal direttore don Fulvio Ferrari e dall’educatrice Angela Mottola, alcuni ospiti del reparto disabili e Rsa di mantenimento della struttura hanno vissuto da vicino il lavoro quotidiano dell’Arma. Grande entusiasmo ha suscitato la dimostrazione del Nucleo Carabinieri cinofili di Villanova d’Albenga, che ha mostrato le abilità dei cani in azione.