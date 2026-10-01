L'iniziativa|
Un giorno tra i Carabinieri, gli ospiti del Picolo Cottolengo – Opera Don Orione alla caserma di Sanremo
Alcuni ospiti del reparto disabili e Rsa di mantenimento della struttura hanno vissuto da vicino il lavoro quotidiano dell’Arma
Sanremo. Mattinata speciale per il Piccolo Cottolengo di Sanremo – Opera Don Orione, i cui ospiti sono stati accolti nella caserma della Compagnia Carabinieri guidata dal capitano Pierluigi Manenti.
Accompagnati dal direttore don Fulvio Ferrari e dall’educatrice Angela Mottola, alcuni ospiti del reparto disabili e Rsa di mantenimento della struttura hanno vissuto da vicino il lavoro quotidiano dell’Arma. Grande entusiasmo ha suscitato la dimostrazione del Nucleo Carabinieri cinofili di Villanova d’Albenga, che ha mostrato le abilità dei cani in azione.
I cani, in perfetta sintonia con i loro conduttori, hanno dato prova delle proprie capacità operative, conquistando l’entusiasmo di tutti i presenti. Gli ospiti hanno anche potuto provare con curiosità le protezioni dei militari.
A suggellare l’incontro, il capitano Manenti ha donato alla comunità la stampa di una fotografia della sua prima visita ufficiale al Cottolengo.
La bellezza di uno scambio autentico: la prova che la vera forza risiede nell’attenzione agli altri, una presenza che sa prendersi cura del territorio in tutte le sue sfumature.
Dal Don Orione un grazie di cuore al Capitano e a tutti i militari presenti per la straordinaria sensibilità e per le emozioni regalate.