Ultimati i lavori di pulizia e manutenzione nei cimiteri cittadini in vista della ricorrenza dei defunti

Sanremo. Si sono conclusi in questi giorni i lavori di pulizia e piccola manutenzione nei sette cimiteri del territorio comunale di Sanremo. Gli interventi, portati a termine in vista della ricorrenza dei defunti, seguono il recente processo di internalizzazione dei servizi cimiteriali con il passaggio delle mansioni gestionali ad Amaie Energia e Servizi, avvenuto all’inizio del mese di ottobre.

Tra le incombenze trasferite alla società rientrano le attività di pulizia e cura per migliorare la fruibilità delle strutture e garantirne il decoro. Il primo piano di interventi ha previsto la pulizia dei vialetti, lo sfalcio della vegetazione, la sistemazione del selciato e piccole opere di manutenzione. Le operazioni hanno interessato sia i complessi principali di Valle Armea e del Monumentale della Foce, sia i cimiteri situati nelle varie frazioni cittadine.