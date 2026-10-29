Ultimati i lavori di pulizia e manutenzione nei cimiteri cittadini in vista della ricorrenza dei defunti
Primi interventi completati nei sette siti del territorio dopo il passaggio di gestione ad Amaie Energia e Servizi. Il vicesindaco Fellegara: “Un cambio di passo per garantire il decoro tutto l’anno”
Sanremo. Si sono conclusi in questi giorni i lavori di pulizia e piccola manutenzione nei sette cimiteri del territorio comunale di Sanremo. Gli interventi, portati a termine in vista della ricorrenza dei defunti, seguono il recente processo di internalizzazione dei servizi cimiteriali con il passaggio delle mansioni gestionali ad Amaie Energia e Servizi, avvenuto all’inizio del mese di ottobre.
Tra le incombenze trasferite alla società rientrano le attività di pulizia e cura per migliorare la fruibilità delle strutture e garantirne il decoro. Il primo piano di interventi ha previsto la pulizia dei vialetti, lo sfalcio della vegetazione, la sistemazione del selciato e piccole opere di manutenzione. Le operazioni hanno interessato sia i complessi principali di Valle Armea e del Monumentale della Foce, sia i cimiteri situati nelle varie frazioni cittadine.
«Dopo il passaggio di competenze, avvenuto ad inizio ottobre, è stato dato subito un grande impulso ai vari interventi necessari, con un cambio di passo che ha interessato sia i siti più grandi sia quelli presenti nelle varie frazioni – ha dichiarato il vicesindaco e assessore ai servizi cimiteriali, Fulvio Fellegara –. Proprio in queste ore, in vista della ricorrenza dei defunti, si sono infatti conclusi i lavori anche nelle varie frazioni, che hanno seguito quelli già effettuati in valle Armea e al monumentale della Foce. Desidero quindi rivolgere ad Amaie Energia e Servizi, con tutte le maestranze impiegate in questi giorni, un ringraziamento per l’impegno dimostrato. L’obiettivo è quello di mantenere il medesimo decoro durante tutto l’anno».