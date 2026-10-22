Tutto pronto a San Bartolomeo al Mare per Nuove Tendenze Hospitality

San Bartolomeo al Mare. Tutto pronto a San Bartolomeo al Mare per la terza edizione di “Nuove Tendenze Hospitality“, giornata di formazione e networking che si terrà venerdì 23 ottobre presso la sede della Coo.A.Di, azienda che rappresenta la spina dorsale della logistica e delle forniture per il settore Ho.Re.Ca. nel Ponente Ligure.

Saranno 29 gli espositori e 13 gli interventi che aggiungeranno contenuti all’appuntamento, organizzato quest’anno in occasione dei 50 anni di Coo.A.Di: nata per fare rete e sostenere gli operatori del Golfo Dianese e delle province di Imperia e Savona, la Cooperativa si è evoluta da distributore di eccellenze alimentari e beverage a vero e proprio partner strategico quotidiano per alberghi e ristoranti, garantendo standard qualitativi che hanno contribuito ad accompagnare la crescita del turismo ligure. Il compleanno verrà celebrato con uno dei rituali più autentici della cultura italiana, l’aperitivo, che in questo caso diventa una metafora dell’azienda: ingredienti con identità diverse si incontrano, trovano equilibrio e danno vita a qualcosa di nuovo. La tradizione non viene abbandonata, ma reinterpretata con sensibilità contemporanea, tecnica e curiosità.

Tra gli interventi, oltre ai già annunciati Luca Bove, massimo esperto nazionale di Local SEO e strategie di geolocalizzazione, e di Alice Marmorini, consulente di spicco e formatrice specializzata in Hotel Marketing, sarà interessante seguire gli interventi di Alessandro Cardarelli, che presenterà “La Carta dei Dolci”, il manuale sviluppato da Carte D’Or Professional in collaborazione con il pastry chef Tommaso Foglia; di Bruno Vanzan, bartender protagonista del “Bartending Show e cocktail experience”, un’esperienza cocktail tra creatività, gusto e convivialità; di Angelo Pallanca, che presenterà “Il nuovo stagionale. L’intelligenza artificiale in albergo, al ristorante, in campeggio: cosa farle fare, cosa non darle”; di Renata Briano, che presenterà i suoi ultimi libri “La Liguria in cucina” e “Dai monti al mare”; di Marco Telesca di Sutter Professional, che presenterà “Il marketing olfattivo nell’ospitalità: profumi e soluzioni per ogni ambiente” e di tutti gli altri speaker in programma: gli interventi di Cristiano Andreoni di Repower, che parlerà de “Il valore della sosta”; di Fabio Martino, che approfondirà il ruolo del primo entroterra per il turismo fuori stagione con “Bella la ciclabile.. ma”; di Gianmario Barlocco di Fabbri, che presenterà “Le nuove tendenze dell’aperitivo italiano”; di Federica Minetto di BIG S.r.l., con un intervento sull’automazione intelligente per semplificare la gestione quotidiana delle strutture, di Andrea Dessimoni, conosciuto come Il Biker, che racconterà “La Ciclabile dei Fiori vista da chi la percorre”, e di Andrea Belloni di Evolus, che presenterà una dimostrazione pratica del centralino AI per hotel e ristoranti.