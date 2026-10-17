Turismo, Lombardi al Colosseo per l’evento del ministero: «Un motore di sviluppo per i territori, dodici mesi all’anno»

Un obiettivo che riguarda da vicino anche la Liguria, dove nei primi otto mesi del 2026 le presenze sono aumentate del 4,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un risultato che si accompagna alla necessità di ampliare l’offerta e distribuire maggiormente i flussi, puntando sulle località dell’entroterra e sui periodi tradizionalmente meno frequentati. «Abbiamo la fortuna di vivere in un Paese che offre una varietà straordinaria di destinazioni ed esperienze – aggiunge l’assessore –. Accanto alle grandi città, alle località balneari e alle mete più conosciute ci sono migliaia di borghi, piccoli comuni e aree interne che possono rappresentare una risorsa sempre più importante. La vera opportunità è riuscire a mettere in connessione queste realtà, facendo in modo che chi sceglie il mare possa scoprire anche un borgo, un percorso naturalistico, un prodotto tipico o un’esperienza culturale a pochi chilometri di distanza».

Lombardi richiama anche la necessità di una strategia condivisa per promuovere le destinazioni italiane sui mercati esteri, tema affrontato durante l’incontro dall’amministratore delegato di ENIT, Ivana Jelinic.

«Sui mercati internazionali dobbiamo essere sempre più capaci di presentarci come sistema Italia. Il nostro Paese è un brand straordinariamente riconoscibile e dentro questa forza comune ogni Regione, ogni destinazione e anche il più piccolo territorio può trovare il proprio spazio e raccontare la propria identità. Non significa rinunciare alle specificità, ma renderle ancora più forti all’interno di una strategia condivisa».

Una direzione sulla quale, sottolinea l’esponente della giunta ligure, la Regione sta già lavorando attraverso il rafforzamento dei collegamenti tra costa ed entroterra e la costruzione di proposte che uniscano natura, cultura, enogastronomia e attività all’aria aperta.

«Un turismo più diffuso e destagionalizzato significa anche imprese più solide, occupazione meno legata ai singoli periodi dell’anno e maggiori opportunità per le comunità locali. La sfida non è soltanto fare più numeri, ma far crescere la qualità del turismo e il valore che il settore produce sui territori», conclude Lombardi.