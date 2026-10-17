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Turismo, Lombardi al Colosseo per l’evento del ministero: «Un motore di sviluppo per i territori, dodici mesi all’anno»
L’assessore regionale a Roma per «Perché il turismo è». In Italia 523,7 milioni di presenze nei primi nove mesi del 2026, Liguria in crescita del 4,1%
Roma. Il turismo come motore dello sviluppo economico, capace di creare occupazione, valorizzare i territori e generare nuove opportunità di crescita durante tutto l’anno. È il tema al centro di «Perché il turismo è», l’evento promosso dal Ministero del Turismo che ha riunito sabato 17 ottobre, al Tempio di Venere nel Parco archeologico del Colosseo, rappresentanti delle istituzioni, associazioni di categoria, imprese e operatori del settore. Tra i partecipanti anche l’assessore regionale ligure Luca Lombardi.
«Italia è economia del turismo» è la frase che campeggiava sul grande pannello alle spalle dei presenti nella foto conclusiva della manifestazione, voluta dal ministro Gianmarco Mazzi per avviare un confronto sul significato del viaggio e sul ruolo che il comparto riveste nella società. L’obiettivo è raccogliere idee, riflessioni e proposte da far confluire in un «Manifesto per il futuro» del settore.
A fare da sfondo all’iniziativa i dati presentati dal ministero, che confermano la crescita del mercato nazionale. Nei primi nove mesi del 2026 l’Italia ha raggiunto 523,7 milioni di presenze turistiche, il 4,7% in più rispetto allo stesso periodo del 2025, con un incremento del 5% nel solo mese di settembre. Numeri che avvicinano il Paese a un nuovo record, dopo i 535,5 milioni registrati nell’intero anno precedente. Il comparto rappresenta il 13% del PIL e dà lavoro a circa 3,3 milioni di persone.
«La forza del turismo è proprio quella di coinvolgere settori economici e realtà territoriali molto diversi tra loro – commenta Lombardi –. Non parliamo soltanto di alberghi e strutture ricettive, ma di un sistema che comprende ristorazione, commercio, artigianato, trasporti, cultura, agricoltura e tantissime professionalità. Quando il turismo cresce, i benefici possono raggiungere un numero molto ampio di imprese e lavoratori. Per questo credo che la sfida dei prossimi anni non debba essere soltanto quella di aumentare le presenze, ma soprattutto di creare valore per i territori, rendendo il turismo un motore di sviluppo capace di funzionare durante tutti i dodici mesi dell’anno».
Un obiettivo che riguarda da vicino anche la Liguria, dove nei primi otto mesi del 2026 le presenze sono aumentate del 4,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un risultato che si accompagna alla necessità di ampliare l’offerta e distribuire maggiormente i flussi, puntando sulle località dell’entroterra e sui periodi tradizionalmente meno frequentati. «Abbiamo la fortuna di vivere in un Paese che offre una varietà straordinaria di destinazioni ed esperienze – aggiunge l’assessore –. Accanto alle grandi città, alle località balneari e alle mete più conosciute ci sono migliaia di borghi, piccoli comuni e aree interne che possono rappresentare una risorsa sempre più importante. La vera opportunità è riuscire a mettere in connessione queste realtà, facendo in modo che chi sceglie il mare possa scoprire anche un borgo, un percorso naturalistico, un prodotto tipico o un’esperienza culturale a pochi chilometri di distanza».
Lombardi richiama anche la necessità di una strategia condivisa per promuovere le destinazioni italiane sui mercati esteri, tema affrontato durante l’incontro dall’amministratore delegato di ENIT, Ivana Jelinic.
«Sui mercati internazionali dobbiamo essere sempre più capaci di presentarci come sistema Italia. Il nostro Paese è un brand straordinariamente riconoscibile e dentro questa forza comune ogni Regione, ogni destinazione e anche il più piccolo territorio può trovare il proprio spazio e raccontare la propria identità. Non significa rinunciare alle specificità, ma renderle ancora più forti all’interno di una strategia condivisa».
Una direzione sulla quale, sottolinea l’esponente della giunta ligure, la Regione sta già lavorando attraverso il rafforzamento dei collegamenti tra costa ed entroterra e la costruzione di proposte che uniscano natura, cultura, enogastronomia e attività all’aria aperta.
«Un turismo più diffuso e destagionalizzato significa anche imprese più solide, occupazione meno legata ai singoli periodi dell’anno e maggiori opportunità per le comunità locali. La sfida non è soltanto fare più numeri, ma far crescere la qualità del turismo e il valore che il settore produce sui territori», conclude Lombardi.