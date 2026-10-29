Turismo internazionale, Bordighera a Roma per valorizzare le eccellenze locali

Il sindaco, l’assessore Alessandro Albanese e la consigliera Elisa Vagnetti hanno partecipato all’incontro dedicato al rapporto tra prodotti tipici, identità territoriale e sviluppo turistico

Bordighera. Dalla tradizione locale alle opportunità offerte dal turismo internazionale. È il filo conduttore dell’iniziativa che ha portato oggi a Roma il sindaco di Bordighera Marzia Baldassarre, l’assessore Alessandro Albanese e la consigliera comunale Elisa Vagnetti, presenti all’incontro “Prodotti locali simbolo dello sviluppo globale”, ospitato nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, su iniziativa del senatore questore Gaetano Nastri e in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana di Nizza.

Al centro del confronto, il ruolo delle produzioni tipiche e delle tradizioni nella promozione dei territori e nella costruzione di nuovi flussi turistici consapevoli. Un tema che mette in relazione Italia e Francia e che coinvolge direttamente anche Bordighera, per posizione geografica, patrimonio paesaggistico e tradizione floricola.

L’appuntamento ha riunito rappresentanti istituzionali e operatori del settore per approfondire le strategie con cui le eccellenze locali possono diventare una leva di sviluppo economico e di attrattività turistica. In programma anche testimonianze di amministratori italiani e francesi, con esperienze che spaziano dalla valorizzazione del limone di Mentone alla promozione delle produzioni e delle tradizioni di Tropea e Alghero.

La partecipazione della delegazione bordigotta arriva a poche settimane dalle celebrazioni per i 70 anni del gemellaggio con Villefranche-sur-Mer. In quell’occasione, Baldassarre e il sindaco francese Robert Capelier avevano firmato nuovamente il documento che nel 1956 sancì l’unione tra le due città, rilanciando un rapporto storico che le due amministrazioni intendono riportare al centro della vita delle rispettive comunità.

Non solo memoria e celebrazioni, ma anche iniziative concrete: tra gli obiettivi del rinnovato legame ci sono infatti scambi e progetti dedicati alla valorizzazione dei prodotti locali e alla promozione dei territori.