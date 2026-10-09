Turismo congressuale, la Regione Liguria al Buy Mice di Milano

Milano. Regione Liguria ha partecipato all’edizione 2026 del Buy Mice Milano, l’evento annuale dedicato al turismo congressuale e agli eventi aziendali. La manifestazione, allestita presso il Meliá Milano, ha visto la partecipazione di 60 tra location e destinazioni, mettendo in contatto organizzatori, strutture e fornitori di servizi in un pomeriggio di incontri e networking.

La presenza della Liguria, promossa nell’ambito di un’azione di co-marketing con il Consorzio Meet in Liguria, rientra nella strategia regionale di promozione del comparto MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions). L’obiettivo è far conoscere le opportunità offerte dal territorio per congressi, meeting ed eventi aziendali, ampliando la visibilità della regione sui mercati professionali e incentivando presenze turistiche anche al di fuori dei periodi di alta stagione.

«Il segmento MICE rappresenta una componente strategica per diversificare l’offerta turistica ligure e generare presenze durante tutto l’anno – dichiara l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi –. La partecipazione al Buy Mice di Milano, insieme al Consorzio Meet in Liguria, rientra nel lavoro che stiamo portando avanti per rafforzare il posizionamento della Liguria sui mercati professionali e intercettare nuovi flussi qualificati. Il nostro territorio può contare su location di grande valore, un sistema dell’accoglienza strutturato e un’offerta capace di unire business, cultura, enogastronomia e qualità dell’esperienza».