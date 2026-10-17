I dati|
Turismo, bilancio positivo per la Liguria al TTG: 900 incontri commerciali
Assessore Lombardi: «Il nostro impegno è trasformare i contatti costruiti al TTG in occasioni di crescita, per rendere la Liguria sempre più competitiva e attrattiva 365 giorni l’anno»
Genova. Bilancio positivo per la partecipazione della Regione Liguria al TTG Travel Experience 2026 di Rimini, svoltosi dal 14 al 16 ottobre. Lo stand regionale ha registrato nove conferenze stampa tutte esaurite, 42 relatori, circa 500 partecipanti agli appuntamenti e 900 incontri commerciali programmati, oltre a quelli organizzati ai desk dedicati alle destinazioni. Presenti 30 operatori turistici liguri, in rappresentanza dell’intero territorio.
«Chiudiamo questi tre giorni con grande soddisfazione – dichiara l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi –. I numeri raccontano una partecipazione straordinaria e un sistema turistico che ha saputo presentarsi unito. La forza del nostro turismo è fare sistema, rafforzando la collaborazione tra pubblico e privato e creando nuove opportunità per le imprese».
La manifestazione ha rappresentato un’occasione per promuovere una Liguria da vivere tutto l’anno, valorizzando costa, borghi, entroterra, outdoor, cultura e accessibilità.
Spazio anche all’enogastronomia, con due showcooking stellati, dimostrazioni di preparazione del pesto al mortaio, degustazioni di olio extravergine DOP e cocktail realizzati con prodotti tipici. Tra gli ospiti dello stand anche il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi.
Oltre 300 persone hanno partecipato alla serata inaugurale «Welcome to Liguria», dedicata alle eccellenze e alle tradizioni regionali, favorendo nuove relazioni tra operatori e istituzioni.
«Il nostro impegno è trasformare i contatti costruiti al TTG in occasioni di crescita, per rendere la Liguria sempre più competitiva e attrattiva 365 giorni l’anno», conclude Lombardi.