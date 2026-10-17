Turismo, bilancio positivo per la Liguria al TTG: 900 incontri commerciali

Genova . Bilancio positivo per la partecipazione della Regione Liguria al TTG Travel Experience 2026 di Rimini , svoltosi dal 14 al 16 ottobre. Lo stand regionale ha registrato nove conferenze stampa tutte esaurite, 42 relatori, circa 500 partecipanti agli appuntamenti e 900 incontri commerciali programmati, oltre a quelli organizzati ai desk dedicati alle destinazioni. Presenti 30 operatori turistici liguri, in rappresentanza dell’intero territorio.

«Chiudiamo questi tre giorni con grande soddisfazione – dichiara l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi –. I numeri raccontano una partecipazione straordinaria e un sistema turistico che ha saputo presentarsi unito. La forza del nostro turismo è fare sistema, rafforzando la collaborazione tra pubblico e privato e creando nuove opportunità per le imprese».