Tunnel di Tenda, la gara entra nel vivo: offerte entro il 30 ottobre per allargare la canna storica

Ventimiglia. Un altro passo verso il completamento definitivo del raddoppio del tunnel di Tenda, infrastruttura strategica anche per il Ponente ligure e per i collegamenti tra la provincia di Imperia, il Cuneese e la Costa Azzurra. Anas ha concluso la fase di prequalifica delle imprese candidate ai lavori di allargamento della storica galleria ottocentesca e ha trasmesso agli operatori ammessi la lettera di invito per presentare le offerte.

La nuova scadenza è fissata al 30 ottobre, mentre eventuali richieste di chiarimenti potranno essere presentate fino al 14 ottobre. L’appalto vale 120,12 milioni di euro e rientra in un investimento complessivo di circa 140 milioni destinato alla riqualificazione della vecchia canna. L’intervento consiste nell’“alesaggio” del tunnel storico, vale a dire nell’allargamento dell’attuale sezione della galleria. Una volta conclusi i lavori, anche il vecchio traforo sarà dotato di una piattaforma stradale larga 6,50 metri, comprensiva di banchina e corsia di emergenza. Una configurazione pensata per innalzare gli standard di sicurezza e permettere, in caso di necessità, anche il passaggio affiancato dei mezzi di soccorso.

A regime il sistema sarà costituito da due gallerie a senso unico: la canna storica ampliata sarà percorsa dalla Francia verso l’Italia, mentre il traffico dall’Italia verso la Francia continuerà a utilizzare il nuovo tunnel già entrato in servizio. Anche le dotazioni tecnologiche della vecchia galleria saranno portate agli standard della nuova, con sistemi automatizzati per il controllo, il monitoraggio e la gestione del traffico e degli eventi di emergenza.

Quella annunciata oggi è la prosecuzione della gara pubblicata da Anas lo scorso 30 luglio sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quella prima fase le imprese interessate erano state chiamate a presentare entro il 7 settembre la documentazione necessaria per essere ammesse alla procedura. Conclusa la selezione dei candidati, si passa ora alla presentazione delle vere e proprie offerte economiche e tecniche. Si tratta dell’ultimo capitolo, almeno sul fronte degli affidamenti, di una vicenda infrastrutturale iniziata oltre un decennio fa. Il cantiere per il raddoppio del valico era partito nel novembre del 2013 con un progetto che prevedeva la costruzione di una nuova canna e, successivamente, l’ampliamento dello storico traforo inaugurato nel 1882.

Il percorso dell’opera è stato però segnato da una lunga serie di rallentamenti. Nel 2017 i lavori subirono uno stop, seguito dalla revisione dell’intervento e dal cambio dell’impresa esecutrice. A complicare ulteriormente il quadro arrivò nell’ottobre del 2020 la tempesta Alex, che devastò la Valle Roja e distrusse parte delle infrastrutture di accesso sul versante francese. Da quel momento il collegamento stradale diretto attraverso il Colle di Tenda rimase completamente interrotto. Dopo la ricostruzione delle opere danneggiate dall’alluvione e la ripresa del cantiere, il passaggio decisivo è arrivato il 27 giugno 2025 con l’inaugurazione della nuova galleria alla presenza dei rappresentanti dei governi italiano e francese. Il giorno successivo, 28 giugno, il tunnel è stato finalmente aperto al traffico, ristabilendo dopo quasi cinque anni il collegamento diretto tra le valli Vermenagna e Roja.

In una prima fase la nuova canna è stata utilizzata in entrambi i sensi di marcia con circolazione alternata e finestre orarie prestabilite. Successivamente gli orari sono stati progressivamente ampliati, mentre sono proseguiti gli interventi sulle opere esterne e sugli accessi francesi. Ma l’apertura della nuova galleria non ha rappresentato la conclusione del progetto originario. Per arrivare al vero raddoppio del Tenda resta infatti da recuperare e ampliare il traforo storico, oggi inutilizzato. Proprio per questo, durante il 2026, Anas ha portato avanti l’iter progettuale del secondo intervento: prima l’approvazione del progetto esecutivo da parte del consiglio di amministrazione, poi il via libera della Commissione intergovernativa italo-francese e, il 30 luglio, la pubblicazione della gara europea.

Adesso, con il completamento della prequalifica e l’invio delle lettere di invito, la procedura entra nella fase decisiva. Entro il 30 ottobre saranno raccolte le offerte, che dovranno poi essere esaminate prima dell’aggiudicazione dell’appalto. Una volta completata anche la canna storica, il Colle di Tenda potrà finalmente disporre delle due gallerie previste dal progetto: una per ciascuna direzione di marcia, collegate e dotate di sistemi di sicurezza e gestione tecnologica coordinati. Un risultato particolarmente atteso anche nel Ponente ligure, dove il Tenda rappresenta una delle principali porte verso il basso Piemonte e un asse fondamentale per turismo, commercio e mobilità transfrontaliera.