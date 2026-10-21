Tunnel di Tenda, dal 2 novembre tornano le fasce orarie: apertura continua nei weekend

Dal lunedì al venerdì la galleria sarà percorribile in due finestre giornaliere: dalle 6 alle 8 e dalle 18 alle 21 . Più ampia l’apertura durante il fine settimana, quando il collegamento internazionale resterà transitabile senza interruzioni dalle 6 alle 23 . Le nuove limitazioni rappresentano l’ultima fase dei lavori in corso in Francia e, in particolare, dell’intervento per ridurre da quattro a due i tornanti in prossimità dell’imbocco del traforo. Il progetto prevede lo spostamento del primo tornante in una nuova sede e, per la complessità delle lavorazioni, ha richiesto la sospensione della circolazione lungo il collegamento internazionale per quasi sei settimane.

Nei giorni feriali, durante la finestra mattutina, il primo ciclo dall’Italia verso la Francia partirà alle 6 e l’ultimo alle 7.30, mentre dalla Francia verso l’Italia i passaggi inizieranno alle 6.15 e termineranno alle 7.45. Nella fascia serale il primo transito Italia-Francia sarà alle 18 e l’ultimo alle 20.30. Nella direzione opposta si partirà alle 18.15, con ultimo ciclo alle 20.45. Il sabato e la domenica, con apertura dalle 6 alle 23, il primo ciclo dall’Italia verso la Francia sarà alle 6 e l’ultimo alle 22.30. Dalla Francia verso l’Italia il primo passaggio è fissato alle 6.15 e l’ultimo alle 22.45. La nuova regolamentazione segna dunque un ulteriore passaggio verso il completamento degli interventi sugli accessi francesi al traforo, dopo la lunga chiusura autunnale. Per tutto novembre, tuttavia, chi utilizza il Tenda nei giorni feriali dovrà ancora programmare gli spostamenti sulla base delle due finestre di apertura stabilite dalla Commissione intergovernativa.