La decisione|
Tunnel di Tenda, dal 2 novembre tornano le fasce orarie: apertura continua nei weekend
La Commissione intergovernativa Italia-Francia definisce gli orari fino al 27 novembre. Nei feriali si transita dalle 6 alle 8 e dalle 18 alle 21, sabato e domenica dalle 6 alle 23
Ventimiglia. Tornano le fasce orarie per attraversare il tunnel di Tenda. La Commissione intergovernativa Italia-Francia ha definito il regime di transito che entrerà in vigore da lunedì 2 novembre e resterà valido fino a venerdì 27 novembre, periodo durante il quale proseguiranno le ultime lavorazioni sul versante francese.
Dal lunedì al venerdì la galleria sarà percorribile in due finestre giornaliere: dalle 6 alle 8 e dalle 18 alle 21. Più ampia l’apertura durante il fine settimana, quando il collegamento internazionale resterà transitabile senza interruzioni dalle 6 alle 23. Le nuove limitazioni rappresentano l’ultima fase dei lavori in corso in Francia e, in particolare, dell’intervento per ridurre da quattro a due i tornanti in prossimità dell’imbocco del traforo. Il progetto prevede lo spostamento del primo tornante in una nuova sede e, per la complessità delle lavorazioni, ha richiesto la sospensione della circolazione lungo il collegamento internazionale per quasi sei settimane.
La chiusura completa attualmente in vigore terminerà giovedì 29 ottobre. Da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre il Tenda tornerà invece percorribile in maniera continuativa dalle 6 alle 23, secondo quanto già stabilito dalla Commissione intergovernativa. Dal giorno successivo scatterà il nuovo regime valido per gran parte di novembre. Anas ha comunicato anche nel dettaglio i cicli di transito, necessari perché la nuova canna continua a essere utilizzata nei due sensi di marcia con circolazione alternata.
Nei giorni feriali, durante la finestra mattutina, il primo ciclo dall’Italia verso la Francia partirà alle 6 e l’ultimo alle 7.30, mentre dalla Francia verso l’Italia i passaggi inizieranno alle 6.15 e termineranno alle 7.45. Nella fascia serale il primo transito Italia-Francia sarà alle 18 e l’ultimo alle 20.30. Nella direzione opposta si partirà alle 18.15, con ultimo ciclo alle 20.45. Il sabato e la domenica, con apertura dalle 6 alle 23, il primo ciclo dall’Italia verso la Francia sarà alle 6 e l’ultimo alle 22.30. Dalla Francia verso l’Italia il primo passaggio è fissato alle 6.15 e l’ultimo alle 22.45. La nuova regolamentazione segna dunque un ulteriore passaggio verso il completamento degli interventi sugli accessi francesi al traforo, dopo la lunga chiusura autunnale. Per tutto novembre, tuttavia, chi utilizza il Tenda nei giorni feriali dovrà ancora programmare gli spostamenti sulla base delle due finestre di apertura stabilite dalla Commissione intergovernativa.