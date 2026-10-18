Tunnel del Tenda, Anas conferma la riapertura senza limitazioni dal 30 novembre

Limone Piemonte. Il tunnel del Tenda tornerà alla circolazione ordinaria, senza limitazioni, a partire dal 30 novembre. A confermarlo è Anas, che interviene per fare chiarezza dopo alcune notizie diffuse dalla stampa e sui social riguardo alla chiusura del traforo e all’andamento dei lavori sul versante francese.

L’ultima delibera della Commissione intergovernativa ha previsto la sospensione del transito da lunedì 21 settembre a giovedì 29 ottobre, per consentire lo spostamento del primo tornante in territorio francese. Un intervento che, per la natura delle operazioni di movimento terra, risulta incompatibile con la presenza dei veicoli lungo il tracciato stradale.

Con lo stesso provvedimento è stata disposta la riapertura dalle 6 alle 23, da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre. Per i giorni successivi, invece, non è stata ancora adottata alcuna ulteriore determinazione.

Il 16 ottobre, durante un sopralluogo tecnico alla presenza dei rappresentanti della Commissione intergovernativa, è stato verificato l’andamento del cantiere. Nell’occasione è emersa la necessità di completare alcune attività di finitura, compatibili con la ripresa della circolazione per fasce orarie, come previsto dal programma.