Tunnel del Tenda, 17 giorni di chiusura senza aggiornamenti: l’Associazione chiede trasparenza ad ANAS

Sanremo. Sono trascorsi 17 giorni dall’inizio della chiusura totale del Tunnel del Tenda, scattata il 21 settembre per consentire il completamento dei lavori sul versante francese, in particolare sui tornanti di accesso alla galleria. Diciassette giorni durante i quali, tuttavia, non è arrivato alcun aggiornamento ufficiale da parte di ANAS sull’effettivo avanzamento dei cantieri.

A sollevare la questione è l’Associazione Colle di Tenda, che richiama l’attenzione sulle richieste già avanzate durante i recenti incontri del Comitato di Monitoraggio. Con una chiusura programmata di quasi sei settimane e pesanti ripercussioni sulla viabilità, l’economia e la vita quotidiana delle vallate collegate, l’associazione aveva chiesto ad ANAS di garantire un’informazione puntuale e costante.

Le parole del presidente Marcello Bevilacqua

«Non chiediamo miracoli e non chiediamo di interferire con il lavoro dei tecnici e delle imprese – dichiara il presidente dell’Associazione, Marcello Bevilacqua – chiediamo semplicemente di sapere come stanno procedendo i lavori».

L’Associazione ricorda inoltre che l’avvio del blocco totale era stato anticipato a settembre proprio in virtù dei progressi più rapidi del previsto favoriti dal bel tempo. «Se l’anticipo della chiusura è stato possibile perché i lavori stavano procedendo più velocemente – sottolinea Bevilacqua – allora riteniamo ancora più importante sapere, oggi, a che punto siamo arrivati».

Le richieste ufficiali ad ANAS

Con la riapertura fissata al momento per il 30 ottobre, l’Associazione Colle di Tenda formula ad ANAS cinque richieste chiare:

Un report ufficiale: aggiornamento dettagliato sullo stato di avanzamento dei lavori sui tornanti.

aggiornamento dettagliato sullo stato di avanzamento dei lavori sui tornanti. Dettaglio delle lavorazioni: indicazione precisa degli interventi completati e di quelli da ultimare.

indicazione precisa degli interventi completati e di quelli da ultimare. Verifica delle tempistiche: conferma sul rispetto del cronoprogramma previsto.

conferma sul rispetto del cronoprogramma previsto. Analisi dei rischi: segnalazione tempestiva di eventuali criticità che possano far slittare la riapertura del 30 ottobre.

segnalazione tempestiva di eventuali criticità che possano far slittare la riapertura del 30 ottobre. Piano di comunicazione: ripresa di un’informazione periodica e trasparente fino alla fine del cantiere.