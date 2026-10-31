Triora proclamerà il lutto cittadino per Daniele Giacu

Triora. Sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali di Daniele Giacu, il ragazzo di 16 anni morto nella notte nel tragico incidente stradale avvenuto sulla provinciale 81, tra Ponte Loreto e Creppo. Ad annunciarlo è il Comune di Triora, mentre nel paese delle streghe si sono sollevate polemiche per la decisione di non annullare i festeggiamenti di Halloween in programma oggi e domani.

Una scelta difficile per l’amministrazione, arrivata nel giorno più doloroso per l’intera alta Valle Argentina. La manifestazione di Halloween rappresenta infatti l’evento più importante dell’anno per il borgo e, quando è arrivata la notizia della tragedia, numerosi visitatori e artisti erano già presenti in paese e la macchina organizzativa era ormai pienamente avviata. «I festeggiamenti di Halloween di oggi e domani si svolgeranno come previsto, perché da ieri sono già presenti in paese molti visitatori e artisti», ha comunicato il Comune. Prima dell’inizio della manifestazione sarà osservato un minuto di silenzio in memoria di Daniele e l’amministrazione ha invitato tutti a partecipare «con sobrietà e rispetto». Sindaco, Giunta e amministratori hanno inoltre scelto di non prendere parte ai festeggiamenti. «In segno di vicinanza alla famiglia, l’Amministrazione comunale non prenderà parte ai festeggiamenti», si legge nella nota diffusa dal municipio. Nel giorno delle esequie sarà invece formalmente proclamato il lutto cittadino.

Secondo quanto si apprende, un annullamento a poche ore dall’avvio di una manifestazione già organizzata, con operatori, artisti e visitatori arrivati a Triora, avrebbe potuto inoltre aprire la strada a contestazioni e possibili richieste di risarcimento nei confronti del Comune. L’amministrazione ha quindi scelto di confermare l’evento, marcando però la propria distanza dai festeggiamenti e annunciando fin da subito il lutto cittadino per il giorno dell’ultimo saluto al sedicenne. Profondamente scosso il sindaco Massimo Di Fazio, che questa mattina era in paese in lacrime. «Davanti a una perdita così grande non ci sono parole adeguate – ha dichiarato –. Triora è una comunità piccola e unita, e il dolore di questa famiglia è il dolore di tutti noi. Non era possibile fermare una manifestazione che coinvolge tante persone già arrivate in paese, ma come amministrazione abbiamo scelto di restare in disparte, accanto alla famiglia. A loro va il nostro abbraccio più forte, e al papà l’augurio di tutta la comunità».

Daniele e il padre Michael erano peraltro molto legati alla vita di Triora. Entrambi, come volontari, davano una mano nell’allestimento delle manifestazioni e delle feste, contribuendo insieme ad altri abitanti a mantenere vivo e partecipato il piccolo borgo dell’alta Valle Argentina. Un elemento che rende ancora più doloroso, per chi oggi è impegnato nell’organizzazione di Halloween, proseguire con un evento al quale padre e figlio avevano più volte dato il proprio contributo. Restano intanto serie le condizioni di Michael Giacu, sopravvissuto al terribile incidente nel quale ha perso la vita il figlio. Questa mattina l’uomo è arrivato in ospedale in codice rosso, e i medici del Santa Corona lo stanno sottoponendo ad un delicato intervento chirurgico. Al momento la prognosi è riservata

Alla famiglia è arrivato anche il cordoglio della vicina comunità di Molini di Triora. La sindaca Manuela Sasso ha ricordato Daniele come «un fratello modello, sempre attento alle sue sorelline, sorridente e dai modi gentili». «Stamattina l’Alta Valle Argentina si è svegliata con la notizia della tragedia che ha colpito la famiglia Giacu – ha scritto Sasso –. Un dolore immenso che lascia senza parole». Poi il pensiero al padre: «Michael, combatti per la vita e per la tua famiglia». Anche il Comune di Badalucco ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia, ricordando il legame che Daniele aveva costruito anche con quella comunità. «La comunità di Badalucco si stringe con profondo dolore attorno alla famiglia per la tragica e prematura scomparsa di Daniele Giacu – si legge nel messaggio diffuso dal Comune –. Lo ricordiamo con grande affetto per il suo impegno, la meritevole borsa di studio e i bei momenti condivisi insieme, tra cui il viaggio a Strasburgo. In questo momento straziante, rivolgiamo un pensiero colmo di speranza e vicinanza anche al suo papà, che sta lottando in ospedale».