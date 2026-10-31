Triora, martedì l’ultimo saluto a Daniele Giacu: sarà lutto cittadino

Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità dell’entroterra, lasciando familiari, amici e quanti conoscevano il giovane in un dolore difficile da accettare

Triora. Sarà celebrato martedì 3 novembre, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Triora, il funerale di Daniele Giacu: il ragazzo di appena 16 anni, studente modello all’Ipsia di Imperia, morto nella notte tra venerdì e sabato in seguito a un drammatico incidente avvenuto lungo la strada provinciale 81, tra Loreto e Creppo, la frazione di Triora dove viveva.

Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità dell’entroterra, lasciando familiari, amici e quanti conoscevano il giovane in un dolore difficile da accettare. La notizia della sua scomparsa ha gettato nello sconforto il paese, ancora incredulo per una vita spezzata così prematuramente.

Il padre, Michael, 36 anni, è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Era alla guida dell’auto di famiglia, precipitata in una scarpata, dove il figlio sedicenne ha trovato la morte.

Chi vorrà dare un ultimo saluto a Daniele potrà recarsi nella chiesa di Loreto, dove sarà possibile fargli visita. Martedì pomeriggio, alle 15, la celebrazione delle esequie nella parrocchiale di Triora. Quel giorno, come già annunciato dal sindaco Massimo Di Fazio, sarà lutto cittadino.

Oltre al papà Michael, il giovane lascia la mamma Tataina, le due sorelline, i nonni, gli zii e tutti i parenti e gli amici che gli volevano bene.