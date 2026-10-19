Trattoria Pane e Vino a Cherasco: la cucina delle Langhe nel cuore della città delle lumache

Passeggiando tra le vie del centro storico di Cherasco — città celebre per le sue lumache, il cioccolato e l’eleganza barocca — la Trattoria Pane e Vino rappresenta una delle soste gastronomiche più interessanti per chi desidera scoprire l’autentica cucina delle Langhe. L’ambiente conserva intatto il fascino delle dimore storiche del borgo: i soffitti con mattoni a vista, gli arredi in legno e i mobili d’epoca creano un’atmosfera calda e raccolta, perfetta per vivere il pranzo con la giusta calma, secondo la migliore filosofia piemontese.

Ad accogliere gli ospiti in sala è Flavio Marengo, profondo conoscitore del territorio e della sua cultura enologica, che guida ogni tavolo nella scelta dei piatti e degli abbinamenti. In cucina, la chef Emiliana Morino interpreta una gastronomia fondata sulla stagionalità, sulle materie prime a chilometro zero e sul rispetto delle ricette classiche.

I percorsi degustazione permettono di immergersi pienamente nell’identità della casa attraverso un viaggio tra i grandi classici:

Gli Antipasti: il vitello tonnato, la battuta di carne cruda al coltello e l’inconfondibile salsiccia di Cherasco.

il vitello tonnato, la battuta di carne cruda al coltello e l’inconfondibile salsiccia di Cherasco. I Primi e i Secondi: i celebri tajarin ai 30 tuorli , preparati con una ricca sfoglia all’uovo tirata a mano, seguiti da grandi secondi come la guancia di vitello brasata al Nebbiolo, simbolo delle lunghe cotture tradizionali.

i celebri , preparati con una ricca sfoglia all’uovo tirata a mano, seguiti da grandi secondi come la guancia di vitello brasata al Nebbiolo, simbolo delle lunghe cotture tradizionali.

La carta rende omaggio alle grandi tipicità locali:

Le immancabili lumache di Cherasco , vera e propria istituzione cittadina;

, vera e propria istituzione cittadina; I peperoni serviti con una ricca bagna cauda;

La trippa con i rinomati porri di Cervere;

Un’ampia selezione di formaggi artigianali da produttori delle vallate vicine.

In autunno, il menu si arricchisce con i profumi dei funghi porcini e del tartufo bianco d’Alba, mentre la chiusura del pasto è affidata al classico bonet piemontese.

La carta dei vini è ricca e ben strutturata, con un’attenzione particolare alle grandi denominazioni di Langhe e Roero, affiancate da etichette nazionali selezionate. Il consiglio è quello di affidarsi con fiducia ai suggerimenti di Flavio Marengo per un abbinamento calice-piatto su misura.

Il costo medio per un pasto completo (dall’antipasto al dolce) si attesta indicativamente tra i 45 € e i 60 € a persona (bevande escluse), offrendo un eccellente equilibrio tra qualità delle materie prime e cura del servizio.

La Trattoria Pane e Vino è un indirizzo capace di coniugare eleganza, accoglienza e genuinità, regalando un’esperienza gastronomica che racconta le Langhe con trasparenza, passione e grande rispetto per le proprie radici.

La Trattoria Pane e Vino si trova in via Vittorio Emanuele II, 18/20 a Cherasco (CN)

Telefono: +39 0172489108

+39 0172489108 Email: info@trattoriapaneevino.it

info@trattoriapaneevino.it Sito web: trattoriapaneevino.it