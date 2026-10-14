Trasporto scolastico studenti disabili a Sanremo: aperte domande per contributi economici

Sanremo. C’è tempo sino alle ore 23.59 del 14 novembre 2026 per richiedere l’assegnazione di contributi economici a favore di studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e residenti nel Comune di Sanremo per organizzare autonomamente il trasporto scolastico, come da avviso pubblicato sul sito istituzionale www.comune.sanremo.im.it (e qui allegato: 261007-avviso trasp scol 2025 26 disabili_signed).