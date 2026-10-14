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Trasporto scolastico studenti disabili a Sanremo: aperte domande per contributi economici
Tempo fino alle 23.59 del 14 novembre
Sanremo. C’è tempo sino alle ore 23.59 del 14 novembre 2026 per richiedere l’assegnazione di contributi economici a favore di studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e residenti nel Comune di Sanremo per organizzare autonomamente il trasporto scolastico, come da avviso pubblicato sul sito istituzionale www.comune.sanremo.im.it (e qui allegato: 261007-avviso trasp scol 2025 26 disabili_signed).
L’ammissione al servizio di trasporto scolastico è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte di un genitore, tutore o affidatario dell’alunno/a unicamente tramite il format on line pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sanremo al seguente link (Servizi On line, Istanze On Line, Apertura Pratiche, Servizi Scolastici) https://servizi.comune.sanremo.im.it/cmssanremo/portale/contactcenter/elencoprati che.aspx?CCAT=SCUO
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Servizio Scuola al numero 0184/52901 o all’indirizzo email trasportodisabili@comunedisanremo.it.