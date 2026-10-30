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Tragedia a Bordighera, ciclista investita da un camion
30 ottobre 2026 | 15:53
Scontro mortale sull’Aurelia, traffico in tilt. Sul posto la polizia stradale
Bordighera. Scontro mortale nel pomeriggio sull’Aurelia, a Bordighera, nella zona Madonna della ruota. Secondo le prime informazioni, una ciclista sarebbe stata investita da un camion, perdendo la vita.
Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Il traffico risulta al momento in tilt. Sul posto, oltre ai soccorsi, è intervenuta la polizia stradale per i rilievi e gli accertamenti del caso.