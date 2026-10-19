“Tra pancia e abbracci”: a Sanremo incontri individuali gratuiti con l’ostetrica Arianna Falco

Sanremo . Dal 26 ottobre a Sanremo prende il via “ Tra pancia e abbracci ”, si rinnova l’iniziativa dedicata alle donne in gravidanza e alle neomamme nel periodo del post-parto.

La dottoressa Arianna Falco , ostetrica, sarà a disposizione per incontri individuali e gratuiti, pensati per offrire a ogni donna un momento tutto per sé.

Uno spazio di ascolto, confronto e supporto in cui poter parlare liberamente dei dubbi, delle domande e dei cambiamenti che accompagnano la gravidanza, la nascita e il periodo successivo al parto, ricevendo informazioni e sostegno professionale in base alle proprie esigenze.