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“Tra pancia e abbracci”: a Sanremo incontri individuali gratuiti con l’ostetrica Arianna Falco

19 ottobre 2026 | 16:40
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di Redazione

Redazione

“Tra pancia e abbracci”: a Sanremo incontri individuali gratuiti con l’ostetrica Arianna Falco

Si rinnova l’iniziativa dedicata alle donne in gravidanza e alle neomamme nel periodo del post-parto

Sanremo. Dal 26 ottobre a Sanremo prende il via “Tra pancia e abbracci”, si rinnova l’iniziativa dedicata alle donne in gravidanza e alle neomamme nel periodo del post-parto.

La dottoressa Arianna Falco, ostetrica, sarà a disposizione per incontri individuali e gratuiti, pensati per offrire a ogni donna un momento tutto per sé.

Uno spazio di ascolto, confronto e supporto in cui poter parlare liberamente dei dubbi, delle domande e dei cambiamenti che accompagnano la gravidanza, la nascita e il periodo successivo al parto, ricevendo informazioni e sostegno professionale in base alle proprie esigenze.

Gli incontri si terranno a Sanremo, in Corso Cavallotti 250, a partire dal 26 ottobre.

Gli appuntamenti sono individuali e gratuiti. È richiesta la prenotazione obbligatoria al numero +39 329 5883079.