dal 26 ottobre|
“Tra pancia e abbracci”: a Sanremo incontri individuali gratuiti con l’ostetrica Arianna Falco
Si rinnova l’iniziativa dedicata alle donne in gravidanza e alle neomamme nel periodo del post-parto
Sanremo. Dal 26 ottobre a Sanremo prende il via “Tra pancia e abbracci”, si rinnova l’iniziativa dedicata alle donne in gravidanza e alle neomamme nel periodo del post-parto.
La dottoressa Arianna Falco, ostetrica, sarà a disposizione per incontri individuali e gratuiti, pensati per offrire a ogni donna un momento tutto per sé.
Uno spazio di ascolto, confronto e supporto in cui poter parlare liberamente dei dubbi, delle domande e dei cambiamenti che accompagnano la gravidanza, la nascita e il periodo successivo al parto, ricevendo informazioni e sostegno professionale in base alle proprie esigenze.
Gli incontri si terranno a Sanremo, in Corso Cavallotti 250, a partire dal 26 ottobre.
Gli appuntamenti sono individuali e gratuiti. È richiesta la prenotazione obbligatoria al numero +39 329 5883079.