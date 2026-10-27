Tra algoritmi e campi di periferia: quando la Sanremese insegue i like

Sanremo. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, rimbalzando dai taccuini della Serie D fino alle bacheche social di mezza Europa: “Benvenuto nella famiglia Sanremese, Tony Czech!”

Il club biancoazzurro ha calato il jolly mediatico, mettendo sotto contratto Tony Czech, trequartista francese classe 1999 nativo di Clamart. Un passato nelle serie minori francesi (come l’Entente Sannois Saint-Gratien) e un’esperienza recente nelle arene virtuali e spettacolari della Kings League con il Wolf Pack FC, ma soprattutto un curriculum digitale che fa girare la testa: decine di milioni di follower complessivi tra TikTok, Instagram e YouTube. Numeri che farebbero invidia a un club di Serie A, figuriamoci a una realtà nobile ma tradizionalmente verace del girone A.

La società si è affrettata a chiarire i confini dell’operazione, specificando che il ragazzo sarà un calciatore a tutti gli effetti. Tuttavia, l’operazione lascia spazio a più di una riflessione sul confine sempre più labile tra il calcio giocato e il marketing d’accatto.

In un campionato duro, ruvido e tradizionalmente battagliero come la Serie D, dove i campi di provincia profumano di fango, sudore e domeniche di vera passione operaia, l’effetto <i>hype</i> rischia di diventare un boomerang. La piazza di Sanremo, che ha vissuto ben altri palcoscenici e nutre ambizioni storiche di ben altro spessore, non ha bisogno di comparsa algoritmica o di virgolettati acchiappa-clic.

Il rettangolo verde, per fortuna o purtroppo, non risponde agli algoritmi dei social network e non si regge sui <i>milioni di visualizzazioni</i>. Lì in mezzo, tra centrocampi affollati e marcature asfissianti, valgono la precisione di un lancio, la cattività agonistica, la lettura tattica e la qualità tecnica pura. Puntare su operazioni ad alto impatto mediatico può riempire temporaneamente le pagine dei trend topic, ma la storia e la dignità di una maglia gloriosa si difendono con il sudore della fronte e la sostanza della squadra.