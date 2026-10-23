Tour nei comuni finanziati dal Fondo Strategico per l’assessore regionale Lombardi

Genova . Un tour nei quattro Comuni interessati dagli interventi finanziati attraverso il Fondo Strategico Regionale per presentare nel dettaglio i progetti insieme alle amministrazioni locali. Nelle prossime settimane l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi sarà a Riva Ligure, Loano, Noli e Camogli, con appuntamenti concordati con i rispettivi sindaci. La maggior parte delle presentazioni si svolgerà direttamente nelle aree interessate dagli interventi, per illustrare i progetti nei luoghi in cui prenderanno forma e approfondirne caratteristiche, obiettivi e ricadute sul territorio, coinvolgendo anche attivamente la cittadinanza.

A Riva Ligure sono previsti 450mila euro per la realizzazione del nuovo Teatro-Parco Turistico sul fronte mare, con spazi per eventi, attività culturali e iniziative all’aperto; a Loano 400mila euro per il restyling e l’adeguamento funzionale dell’Arena estiva del Giardino del Principe, destinata a tornare dal 2027 al centro della programmazione cittadina; a Noli 110mila euro per il nuovo ufficio IAT, attraverso il recupero e la rifunzionalizzazione di un chiosco esistente in corso Italia; a Camogli 60mila euro per il nuovo impianto di illuminazione architetturale del Castello della Dragonara, pensato per valorizzare nelle ore serali uno degli elementi più riconoscibili del borgo.

«Abbiamo voluto che a questo primo passaggio seguisse un momento di confronto direttamente sui territori – dichiara l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi -. Nelle prossime settimane saremo nei quattro Comuni insieme ai sindaci per presentare nel dettaglio gli interventi e spiegare cosa verrà realizzato. Sono progetti diversi tra loro, costruiti sulle caratteristiche e sulle esigenze delle singole destinazioni, e credo sia importante raccontarli proprio nei luoghi nei quali prenderanno forma. Il Fondo Strategico ci permette di affiancare alla promozione turistica investimenti concreti su servizi, spazi pubblici e infrastrutture. Il tour sarà anche un’occasione per confrontarci con amministrazioni e territori sul percorso di realizzazione e sulle opportunità che questi interventi potranno generare».