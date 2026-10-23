Torna il consiglio comunale a Taggia, tutti i punti all’ordine del giorno

Taggia. Il consiglio comunale di Taggia tornerà a riunirsi martedì 27 ottobre alle 19, in sessione straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione. La convocazione, firmata dal presidente del consiglio comunale Daniele Festa, prevede tredici punti all’ordine del giorno, tra cui diverse interrogazioni e un’interpellanza presentate dal gruppo consiliare “Progettiamo il Futuro”, oltre a provvedimenti amministrativi e finanziari.

Tra i temi principali figurano il collegamento fognario dell’Ato idrico Ovest sul torrente Argentina, tra Taggia e Riva Ligure, gli accertamenti della Capitaneria di porto sulla condotta e sugli scarichi del depuratore di Riva Ligure, i contributi per gli affitti, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in piazza IV Novembre e i lavori nell’area dell’ex stazione ferroviaria di Arma.

In discussione anche la gestione delle aree di sosta a pagamento, alcune variazioni di bilancio e la nomina della commissione speciale consiliare per la gestione del demanio e la tutela della costa.

Di seguito l’ordine del giorno completo:

1. Presa d’atto dei verbali della seduta precedente.

2. Comunicazioni del sindaco.

3. Interpellanza presentata dal gruppo consiliare “Progettiamo il Futuro” in merito allo stato e alle scelte progettuali del collegamento fognario (Ato idrico Ovest) sul torrente Argentina tra Taggia e Riva Ligure, con richiesta di chiarimenti sul posizionamento della condotta fognaria rispetto all’alveo e al nuovo ponte ciclopedonale.

4. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare “Progettiamo il Futuro” in merito agli accertamenti della Capitaneria di porto sulla condotta e sugli scarichi del depuratore di Riva Ligure, sulle conseguenze sanitarie per cittadini e turisti e sulle tempistiche di informazione all’amministrazione comunale.

5. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare “Progettiamo il Futuro” avente a oggetto la richiesta di chiarimenti in merito alla deliberazione di giunta comunale n. 135 del 22 settembre 2026, relativa all’approvazione dei criteri per l’erogazione dei contributi integrativi al canone di locazione denominati “Bando affitti 2026”.

6. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare “Progettiamo il Futuro” in merito agli alloggi di edilizia residenziale pubblica in piazza IV Novembre a Taggia.

7. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare “Progettiamo il Futuro” in merito ai lavori nell’area dell’ex stazione ferroviaria di Arma, alla consegna parziale del cantiere, alla disponibilità delle aree e al rispetto del cronoprogramma.

8. Servizio contenziosi e società partecipate – Approvazione del nuovo statuto della Fondazione di partecipazione “P.U.PO.LI.”.

9. Servizio bilancio – Esercizio finanziario 2025 – Rendiconto consolidato e relazione sulla gestione consolidata – Approvazione.

10. Variazione di bilancio per l’acquisto e l’installazione di condizionatori al nido d’infanzia “Girotondo” – Storno tra capitoli delle risorse assegnate al servizio pubblica istruzione.

11. 2° servizio segreteria affari generali/contratti – Ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 143 dell’8 ottobre 2026, avente a oggetto il bilancio di previsione 2026/2028, la nona variazione di bilancio e l’applicazione dell’avanzo di amministrazione.

12. Servizio pubblico locale di gestione delle aree di sosta a pagamento. Approvazione della relazione illustrativa ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 e scelta della modalità di gestione mediante appalto di servizi con procedura a evidenza pubblica. Indirizzi per il nuovo affidamento.

13. 2° servizio segreteria/affari generali/contratti – Deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 16 settembre 2026: istituzione della “Commissione speciale consiliare per la gestione del demanio e della tutela della costa” – Nomina.