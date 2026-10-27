l'assise|
Torna il consiglio comunale a Sanremo, tutti i punti all’ordine del giorno
Convocato per il giorno giovedì 29 ottobre alle 17.30
Sanremo. Il consiglio comunale è convocato in seduta pubblica, speciale, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune – Palazzo Bellevue – in corso Cavallotti 59, per il giorno giovedì 29 ottobre 2026. alle ore 16.50 per la trattazione delle interpellanze/ interrogazioni, la c.d. Question Time (Q.T.), ai sensi dell’art.22 del regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari
Il Consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto Comunale, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune – Palazzo Bellevue – in corso Cavallotti 59, per il giorno giovedì 29 ottobre 2026, in prima convocazione, inizio dei lavori alle 17.30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24 per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1) ordini del giorno
2) approvazione verbali della seduta precedente dal n.34 al n.36 del 21.09.2026 e del verbale n.6 di question time del 21.09.2026.
3) Settore Servizi Finanziari – Servizio Ragioneria approvazione del bilancio consolidato del gruppo comune di Sanremo esercizio 2025. (si propone immediatamente eseguibile) prop. N.53/26
4) Settore Servizi Finanziari – Servizio Controllo Partecipazioni e Organismi Esterni testo del nuovo statuto della Fondazione per la promozione dell’Universita’ nel Ponente ligure, siglabile in fondazione UNI.PO. (già fondazione P.U.PO.LI.) Approvazione. (si propone immediatamente eseguibile) prop. n.51/26
5) Settore Servizi Finaziari – Servizio Controllo Partecipazioni e Organismi Esterni Amaie Energia e servizi s.r.l. – versamento in conto futuro aumento di capitale sociale di 250.000 approvazione. (si propone immediatamente eseguibile) prop. n.52/26