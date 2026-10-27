Torna il consiglio comunale a Sanremo, tutti i punti all’ordine del giorno

Sanremo . Il consiglio comunale è convocato in seduta pubblica, speciale, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune – Palazzo Bellevue – in corso Cavallotti 59, per il giorno giovedì 29 ottobre 2026. alle ore 16.50 per la trattazione delle interpellanze/ interrogazioni, la c.d. Question Time (Q.T.), ai sensi dell’art.22 del regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari

1) ordini del giorno

2) approvazione verbali della seduta precedente dal n.34 al n.36 del 21.09.2026 e del verbale n.6 di question time del 21.09.2026.

3) Settore Servizi Finanziari – Servizio Ragioneria approvazione del bilancio consolidato del gruppo comune di Sanremo esercizio 2025. (si propone immediatamente eseguibile) prop. N.53/26

4) Settore Servizi Finanziari – Servizio Controllo Partecipazioni e Organismi Esterni testo del nuovo statuto della Fondazione per la promozione dell’Universita’ nel Ponente ligure, siglabile in fondazione UNI.PO. (già fondazione P.U.PO.LI.) Approvazione. (si propone immediatamente eseguibile) prop. n.51/26

5) Settore Servizi Finaziari – Servizio Controllo Partecipazioni e Organismi Esterni Amaie Energia e servizi s.r.l. – versamento in conto futuro aumento di capitale sociale di 250.000 approvazione. (si propone immediatamente eseguibile) prop. n.52/26