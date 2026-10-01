Torna DeVinum a Villa Ormond, a Sanremo la terza edizione celebrerà l’eccellenza del vino italiano

Sanremo. Sabato 3 e domenica 4 ottobre la splendida cornice di Villa Ormond a Sanremo tornerà a ospitare DeVinum, l’evento enogastronomico organizzato da FRERES SRL nelle persone di Alessandro Salerno e Jared Maceri. Dopo l’importante riscontro delle prime due edizioni — che lo scorso aprile hanno registrato circa 1.500 presenze da Liguria, Piemonte, Lombardia e Costa Azzurra — la terza edizione della manifestazione si preannuncia come un appuntamento imperdibile interamente dedicato al vino italiano.

Il format dell’evento prevede l’acquisto di gettoni all’ingresso da utilizzare liberamente tra le numerose proposte: oltre 120 etichette di vino italiano servite e raccontate dai sommelier della sezione AIS di Imperia nelle varie sale della villa, suddivise nelle quattro macro regioni (Nord-Est, Nord-Ovest, Centro, Sud e Isole); Proposte gastronomiche dei ristoratori del territorio (tra cui #Pinsa e la Boutique dei Sapori), birre, cocktail e l’angolo dolci curato da Chocolat e Caffè, e DJ set di Drop Out per entrambe le giornate.

«Mi fa piacere essere a questo tavolo, perché è importante che Sanremo viva di manifestazioni, e trovo questi tipo di eventi particolarmente interessanti. Sono stato alle due edizioni precedenti, e credo sia stato un evento con un bel successo di pubblico: un mix di enologia, cultura del vino italiano, e della ristorazione in generale», ha esordito il sindaco Alessandro Mager in apertura della conferenza stampa di questa mattina tenutasi presso Palazzo Bellevue.

«DeVinum non è la solita degustazione, ma è anche una festa. Avremo circa centoventi etichette da degustare, e le sale della villa saranno suddivise in macroregioni. Ci teniamo a ringraziare i nostri sponsor, il Comune, e tutti colo i quali rendono possibile ogni anno questo evento.», hanno proseguito gli organizzatori Alessandro Salerno e Jared Maceri.

Il programma

Sabato 3 ottobre – Dalle17 alle 24, una giornata festosa all’insegna della musica e della convivialità.

Domenica 4 ottobre – Una giornata dal taglio più culturale: alle 18, sfilata al termine della quale verrà eletta Miss DeVinum, e alle 20, la Masterclass “Barolo di Serralunga”, condotta da Augusto Manfredi (AIS).

DeVinum si conferma una festa aperta a tutti: l’ingresso per i bambini è gratuito. Mentre gli adulti partecipano alle degustazioni, i più piccoli potranno gustare le specialità dei ristoratori e i dolci offerti nell’area ristoro. L’evento si terrà in corso Felice Cavallotti 113 a Sanremo, dalle 17 alle 24 in entrambe le giornate. La location dista poco dalla stazione ferroviaria; per chi arriva in auto sono disponibili a pagamento i parcheggi Sud-Est e Portosole.

Tutti gli ingressi comprendono il calice e la sacchetta porta bicchiere: online (promo) – Ingresso + 3 gettoni a 24€ | Ingresso + 5 gettoni a 34€; In loco: Ingresso a 15€ (1 gettone incluso). Gettoni aggiuntivi: 1 a 7€, 3 a 20€, 10 a 60€, Masterclass: 80€ (online) | 100€ (in loco).

L’evento è realizzato con il contributo del main sponsor Eurodrink, insieme a Chocolat e Caffè e Master Sanremo (che ha fornito i bicchieri), e con il sostegno di Mir Edilizia, Barbarasa – Italian Premium Gin, CNA di Imperia, Floralba, J. Maceri consulente finanziario, Hotel Calipso ed Hotel Posta di Ventimiglia.