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Tir blocca la SS28 per tre ore, sindaco di Pornassio critica l’assenza dei Carabinieri di Nava
«Tutto ciò significa una presa di distanza dal territorio ed una mancanza di tutela per i cittadini», dichiara Vittorio Adolfo
Pornassio. «Ieri pomeriggio, alle 16, un tir proveniente dalla fabbrica dell’Acqua Santa Vittoria e svoltando sulla S.S. 28 ha rotto la trasmissione e la strada è stata bloccata per tre ore abbondanti. Rileviamo con grande amarezza che i Carabinieri della Stazione di Nava non sono potuti intervenire per mancanza di personale ed abbiamo appreso di un intervento da parte dei Carabinieri della Stazione di Pieve di Teco mentre invece il tempo passava abbiamo saputo che la provenienza era dalla Caserma di Borgomaro. Tutto ciò significa una presa di distanza dal territorio ed una mancanza di tutela per i cittadini». Lo dichiara il sindaco di Pornassio, Vittorio Adolfo.
«A suo tempo, ho avuto modo di conferire con il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonello Simone Martano, evidenziando queste problematiche ma non siamo stati evidentemente ascoltati. È chiaro che in questa situazione non desideriamo restare e faremo tutto quanto nelle nostre possibilità per garantire sicurezza ai nostri cittadini. Prenderemo decisioni con i Comuni del territorio».