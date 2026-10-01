Tir blocca la SS28 per tre ore, sindaco di Pornassio critica l’assenza dei Carabinieri di Nava

Pornassio. «Ieri pomeriggio, alle 16, un tir proveniente dalla fabbrica dell’Acqua Santa Vittoria e svoltando sulla S.S. 28 ha rotto la trasmissione e la strada è stata bloccata per tre ore abbondanti. Rileviamo con grande amarezza che i Carabinieri della Stazione di Nava non sono potuti intervenire per mancanza di personale ed abbiamo appreso di un intervento da parte dei Carabinieri della Stazione di Pieve di Teco mentre invece il tempo passava abbiamo saputo che la provenienza era dalla Caserma di Borgomaro. Tutto ciò significa una presa di distanza dal territorio ed una mancanza di tutela per i cittadini». Lo dichiara il sindaco di Pornassio, Vittorio Adolfo.